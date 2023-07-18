Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới

Trước đó, anh Th. được gia đình chuyển đến bệnh viện huyện Dân Lập (Phú Thọ) sau đó chuyển xuống Bệnh viện HN Việt Đức. Mặc dù, các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng, Th. rơi vào tình trạng chết não.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, chàng trai Đ.V.Th. (32 tuổi, trú lại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) chết não do tai nạn giao thông đã hiến tặng tim để hồi sinh sự sống cho 1 bệnh nhân ở Huế và hiến tặng gan, 2 thận cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chàng trai ấy đã khép lại tuổi thanh xuân khi nhiều ước mơ còn dang dở.

Khi biết Th. không thể qua khỏi, với sự vận động của Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng , Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình đã đồng ý hiến mô/tạng của Th. để hồi sinh sự sống cho những người bệnh nặng.

Lúc Th. mới 16 tuổi, anh trai của Th. cũng đã mất vì tai nạn giao thông, mẹ Th. cũng mới qua đời được 1,2 năm. Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp tại Phú Thọ, giờ chỉ còn lại bố Th. với gương mặt khắc khổ, lam lũ và nỗi đau tưởng chừng như khiến ông cạn khô nước mắt.

T. ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người cha già trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp nép mình bên rừng núi heo hút - Ảnh: VTV News

Theo nguồn tin từ VTV News, từ tạng hiến của Th., Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã thực hiện điều phối tạng.

Trong đó, trái tim của Th. được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn – suy tim 13 năm. Điều đó, tiếp tục lập kỳ tích: thêm 1 ca ghép tim xuyên quốc gia từ Hà Nội vào Huế thành công.

Bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế hồi phục ngay sau ngày đầu phẫu thuật - Ảnh: VTV News

Niềm hy vọng và sự sống còn tiếp tục mở ra khi 2 bệnh nhân ghép thận và 1 bệnh nhân ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng được hồi sinh từ tạng hiến của chàng trai Phú Thọ.

Sáng ngày 18/7, tại Bệnh viện Việt Đức, 3 bệnh nhân sau 2 tuần được ghép gan và thận đã hoàn toàn tỉnh táo. Sắc hồng trở lại trên khuôn mặt trước đó vốn luôn xám xịt vì căn bệnh suy gan cấp và suy thận mãn của họ.

Xúc động không nói lên lời, nhưng ánh mắt của họ rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn chàng trai không quen biết, không may mắn từ giã cõi đời đã mang lại cho họ cuộc sống mới.

BS Hoàng Tuấn - Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân sau ghép gan là người đàn ông 48 tuổi hiện hồi phục gần như hoàn toàn. Da bệnh nhân bớt vàng, thần thái khỏe khoắn, các chỉ số hồi phục tốt. Trước đó, anh trải qua nhiều đợt suy gan cấp, đã điều trị ổn định nhưng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều đợt cấp khác gây suy gan trầm trọng.

Bệnh nhân sức khỏe hồi phục sau 2 tuần được ghép gan - Ảnh: Báo Dân trí

Còn với 2 ca được ghép thận, TS.BS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, họ đều là những người có thâm niên chạy thận nhân tạo hơn 10 năm, cuộc sống gắn liền với bệnh viện bởi cứ cách ngày họ lại phải đến viện lọc máu để duy trì sự sống.

Hiện tại, cả 4 bệnh nhân có chỉ số sau ghép đều ổn định.