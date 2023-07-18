Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới

Tin y tế 18/07/2023 16:57

Ngày 18/7, Bệnh viện Việt Đức thông tin chàng trai (32 tuổi, Phú Thọ) chết não do tai nạn giao thông đã hiến tặng tạng để hồi sinh sự sống cho 4 bệnh nhân thập tử nhất sinh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, chàng trai Đ.V.Th. (32 tuổi, trú lại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) chết não do tai nạn giao thông đã hiến tặng tim để hồi sinh sự sống cho 1 bệnh nhân ở Huế và hiến tặng gan, 2 thận cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, anh Th. được gia đình chuyển đến bệnh viện huyện Dân Lập (Phú Thọ) sau đó chuyển xuống Bệnh viện HN Việt Đức. Mặc dù, các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng, Th. rơi vào tình trạng chết não. 

Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - Ảnh 1
Người thân bên Th. trong những giây phút cuối của cuộc đời - Ảnh: Báo Dân trí

Khi biết Th. không thể qua khỏi, với sự vận động của Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình đã đồng ý hiến mô/tạng của Th. để hồi sinh sự sống cho những người bệnh nặng.

Chàng trai ấy đã khép lại tuổi thanh xuân khi nhiều ước mơ còn dang dở. 

Lúc Th. mới 16 tuổi, anh trai của Th. cũng đã mất vì tai nạn giao thông, mẹ Th. cũng mới qua đời được 1,2 năm. Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp tại Phú Thọ, giờ chỉ còn lại bố Th. với gương mặt khắc khổ, lam lũ và nỗi đau tưởng chừng như khiến ông cạn khô nước mắt.

Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - Ảnh 2
T. ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người cha già trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp nép mình bên rừng núi heo hút - Ảnh: VTV News

Theo nguồn tin từ VTV News, từ tạng hiến của Th., Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã thực hiện điều phối tạng. 

Trong đó, trái tim của Th. được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn – suy tim 13 năm. Điều đó, tiếp tục lập kỳ tích: thêm 1 ca ghép tim xuyên quốc gia từ Hà Nội vào Huế thành công.

Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - Ảnh 3
Bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế hồi phục ngay sau ngày đầu phẫu thuật - Ảnh: VTV News

Niềm hy vọng và sự sống còn tiếp tục mở ra khi 2 bệnh nhân ghép thận và 1 bệnh nhân ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng được hồi sinh từ tạng hiến của chàng trai Phú Thọ. 

Sáng ngày 18/7, tại Bệnh viện Việt Đức, 3 bệnh nhân sau 2 tuần được ghép gan và thận đã hoàn toàn tỉnh táo. Sắc hồng trở lại trên khuôn mặt trước đó vốn luôn xám xịt vì căn bệnh suy gan cấp và suy thận mãn của họ.

Xúc động không nói lên lời, nhưng ánh mắt của họ rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn chàng trai không quen biết, không may mắn từ giã cõi đời đã mang lại cho họ cuộc sống mới.

BS Hoàng Tuấn - Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân sau ghép gan là người đàn ông 48 tuổi hiện hồi phục gần như hoàn toàn. Da bệnh nhân bớt vàng, thần thái khỏe khoắn, các chỉ số hồi phục tốt. Trước đó, anh trải qua nhiều đợt suy gan cấp, đã điều trị ổn định nhưng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều đợt cấp khác gây suy gan trầm trọng.

Cảm động: Chàng trai nghèo khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - Ảnh 4
Bệnh nhân sức khỏe hồi phục sau 2 tuần được ghép gan - Ảnh: Báo Dân trí

Còn với 2 ca được ghép thận, TS.BS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, họ đều là những người có thâm niên chạy thận nhân tạo hơn 10 năm, cuộc sống gắn liền với bệnh viện bởi cứ cách ngày họ lại phải đến viện lọc máu để duy trì sự sống.

Hiện tại, cả 4 bệnh nhân có chỉ số sau ghép đều ổn định.  

Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ

Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ

Ngày 18/7, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM), cho hay nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   hiến tạng ghép tạng TNGT

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn