Ca tử vong đầu tiên trong năm nay do bệnh viêm não virus gây ra

Tin y tế 22/04/2021 20:40

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, trong năm nay, lần đầu tiên có 1 trường hợp tử vong do viêm não virus gây ra. Ca bệnh này tại tỉnh Bến Tre.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bộ Y Tế cho biết trong tháng 4 cả nước có 64 trường hợp viêm não virus. Trong đó, có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Bến Tre. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên trong năm nay do bệnh viêm não virus gây ra.

Được biết, bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thường bị bệnh nặng, có thể dẫn đến bại não. Riêng những người đã có viêm não nặng, một số vấn đề khác có thể kéo dài trong 1 năm trở lên như trầm cảm, trí nhớ kém, có vấn đề về dáng đi.

viem nao virus
Bệnh nhân mắc bệnh viêm não virus có thể mắc các di chứng về vận động - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Bộ Y Tế, Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng truyền, trong đó có các bệnh viêm não virus. Bệnh xuất hiện quanh năm, đỉnh điểm là tháng 6-8. Mùa hè, cũng là thời gian các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ bùng phát cao như viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Thời tiết đang nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho virus viêm não phát triển và xâm nhập, cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh thân thể, môi trường sống cho trẻ, kết hợp cho trẻ ăn uống đủ chất và chủ động tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ trẻ trước các nguy cơ lây nhiễm virus viêm não.

 

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