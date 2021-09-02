Bộ Y tế lưu ý 7 loại vật dụng cần thiết phải chuẩn bị khi cách ly, điều trị bệnh nhân F0 tại nhà

Tin y tế 02/09/2021 12:22

Có 7 loại vật dụng phải chuẩn bị khi cách ly F0 tại nhà gồm: Khẩu trang y tế dùng 1 lần đủ dùng cho cả nhà trong 2 - 3 tuần; Găng tay y tế sạch tối thiểu đủ dùng cho người chăm sóc trong 2 - 3 tuần; Nhiệt kế thủy ngân hoặc điện tử, máy đo huyết áp...

Theo thông tin của Sức khoẻ và đời sống, hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 (F0) cách ly, điều trị tại nhà do Bộ Y tế ban hành, các thành viên trong gia đình cần chuẩn bị các vật dụng tối thiểu sau:

- Khẩu trang y tế dùng 1 lần (đủ dùng cho cả nhà trong 2 - 3 tuần);

- Găng tay y tế sạch (tối thiểu đủ dùng cho người chăm sóc trong 2 - 3 tuần);

- Nhiệt kế thủy ngân hoặc điện tử, máy đo huyết áp;

- Thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy và các túi nilon màu vàng để lót bên trong thùng;

- Dụng cụ cá nhân dùng riêng cho người nhiễm: bàn chải răng; khăn tắm; khăn mặt; chậu tắm, giặt; bộ đồ dùng ăn uống; xà phòng (tắm, giặt); máy giặt (nếu có); dụng cụ phơi, sấy trang phục cá nhân;

- Các thuốc đang sử dụng cho người trong nhà có bệnh sẵn có như: cao huyết áp, đái tháo đường, gút… với số lượng có thể dùng trong ít nhất 30 ngày;

- Các thuốc và đơn thuốc (toa) của bác sỹ đối với người nhiễm (nếu có).

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Cách ly, điều trị F0 tại nhà cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng dẫn của Bộ Y tế - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chuẩn bị các vật dụng tối thiểu như trên, người trong gia đình cần lưu lại các số đường dây nóng phòng, chống dịch, số điện thoại của người được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe người nhiễm và các số điện thoại cần thiết khác

Đồng thời, cả gia đình nên xác định và thống nhất về vùng không gian dành riêng cho người nhiễm. Nếu cần có thể phân công một người phù hợp nhất chăm sóc người nhiễm.

Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế còn lưu ý thêm, khi một người trong nhà mắc COVID-19, những người khác trong nhà cũng đã có thể nhiễm, do đó cũng phải thực hiện cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Bên cạnh, Bộ Y tế nêu rõ việc vận động trong thời gian F0 cách ly tại nhà giúp giãn nở lồng ngực, tăng thông khí ra vào phổi, hô hấp tốt hơn, tăng cường khả năng vận động và các cơ tham gia hô hấp, ngăn chặn suy giảm thể chất, cải thiện tinh thần.

Trong đó, các bài tập gồm tập thở, vận động tại giường, giãn cơ, thể lực tăng sức bền. Đặc biệt, trong quá trình tập luyện, nếu cảm thấy mệt, khó thở hay đau ngực, F0 cần dừng tập ngay và theo dõi cơ thể.

Nếu các tình trạng này vẫn tiếp tục tăng ngay cả khi đã nghỉ ngơi, bệnh nhân phải báo ngay cho nhân viên y tế để được theo dõi kịp thời.

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Bộ Y tế nêu rõ việc vận động trong thời gian F0 cách ly tại nhà giúp giãn nở lồng ngực, tăng thông khí ra vào phổi, hô hấp tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng yêu cầu F0 cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà phải đảm bảo dinh dưỡng như:

- Ăn đủ 3 bữa chính và tăng thêm các bữa phụ; đảm bảo đa dạng các nhóm thực phẩm như tinh bột, sữa, dầu mỡ, rau củ, thịt cá, trứng, các loại hạt…

- Không ăn quá nhiều đồ ngọt; không ăn kiêng thực phẩm nếu không bị dị ứng hoặc chỉ ăn theo lời khuyên của bác sĩ; không dùng thực phẩm ôi, thiu, quá hạn sử dụng…

F0 đang cách ly tại nhà vẫn cố tình ra ngoài, đi ''lang thang'' ngoài đường bị xử lý ra sao?

F0 đang cách ly tại nhà vẫn cố tình ra ngoài, đi ''lang thang'' ngoài đường bị xử lý ra sao?

Hành vi trốn khỏi khu điều trị, khu cách ly không chỉ bị phạt hành chính mà còn có thể truy tố trách nhiệm hình sự.

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