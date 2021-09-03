Bộ Y tế khuyến cáo khi nhận thực phẩm từ bên ngoài, bà con không nên phun chất khử khuẩn, chất tẩy rửa lên thực phẩm

Khi nhận lương thực, thực phẩm từ bên ngoài vào nhà, bà con không nên phun khử khuẩn lên chúng. Thay vào đó, bạn hãy chọn những cách vệ sinh khác.

Theo thông tin của báo Lao động, Bộ Y tế khuyến cáo việc phòng ngừa lây nhiễm khi mua thực phẩm, tạp phẩm và các vật dụng thiết yếu khác trong Chương trình chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà ban hành kèm Quyết định 4156/QĐ-BYT.

Cụ thể, khi mua thực phẩm, tạp phẩm và các vật dụng thiết yếu khác, người dân nên đặt mua online và nhận hàng ở cửa, cổng hoặc nhờ người bên ngoài nhận giúp.

Đặc biệt, khi mở gói hàng tại nhà, không phun chất khử trùng dùng cho khử khuẩn quần áo, bề mặt… lên thực phẩm, dù là phun ở bên ngoài. Đồng thời, cũng không được sử dụng các sản phẩm tẩy rửa hoặc khử khuẩn cho thực phẩm.

Không được sử dụng các sản phẩm tẩy rửa hoặc khử khuẩn cho thực phẩm - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin của Zingnews, thay vào đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mọi người nên làm theo những cách do trang UNICEF Việt Nam hướng ẫn để phòng ngừa virus triệt để khi đóng gói và xử lý thực phẩm:

- Loại bỏ mọi bao bì không cần thiết và bỏ vào thùng rác có nắp đậy.

- Lấy thực phẩm ra khỏi hộp đựng mang đi, đặt lên đĩa sạch và vứt bỏ hộp đựng.

- Bao bì như lon có thể được lau sạch bằng chất khử trùng trước khi mở hoặc cất giữ.

- Rửa kỹ các sản phẩm không đóng gói, chẳng hạn như trái cây và rau quả dưới vòi nước.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng chất tẩy rửa tay có cồn ngay sau đó.

- Rửa tay thật sạch bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước khi chế biến bất kỳ loại thực phẩm nào. Lặp lại điều này trước khi ăn.

- Nấu thức ăn ở nhiệt độ sao cho đúng tiêu chí "ăn chín uống sôi".

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau Theo các chuyên gia và bác sĩ để cơ thể sớm phục hồi sau khi tiêm vaccine thì người tiêm nên hạn chế những loại thực phẩm sau đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-khuyen-cao-khi-nhan-thuc-pham-tu-ben-ngoai-ba-con-khong-nen-phun-chat-khu-khuan-chat-tay-rua-len-thuc-pham-422243.html