Bộ Y tế công bố 3 nhóm địa phương thực hiện tốt các tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19

Tin y tế 06/09/2021 08:10

Về kết quả thực hiện tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở các tiêu chí kiểm soát dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 3979/QĐ-BYT và Quyết định số 3989/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2021, hiện có 3 nhóm địa phương.

Theo thông tin của Sức khoẻ và đời sống, chiều 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương trên cả nước. Cuộc họp kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến 63 tỉnh thành, 705 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 9.043 xã phường trong cả nước.

Trong cuộc họp, báo cáo về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) từ 22/8 - 04/9/2021 tại 23 địa phương đã ghi nhận 169.703 ca mắc COVID-19.

Số ca mắc mới trong ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. So với 1 tuần trước, 7/23 địa phương có số mắc mới trong tuần tăng, trong đó, TP.HCM tăng 9.835 ca (31%).

Có 16 địa phương ghi nhận số mắc giảm so với tuần trước: Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau. Trong đó, có 8 tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Phú Yên, Vĩnh Long, Khánh Hòa, tỷ lệ nhiễm tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua.

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Bộ Trưởng Bộ Y tế xem người dân thực hiện test nhanh tại nhà - Ảnh: Bộ Y tế

Về kết quả thực hiện tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, trên cơ sở các tiêu chí kiểm soát dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 3979/QĐ-BYT và Quyết định số 3989/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2021, hiện có 3 nhóm địa phương:

Nhóm 1 gồm 8 địa phương: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Phú Yên đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Nhóm 2 gồm 11 địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.

Nhóm 3 gồm 4 địa phương: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang: Cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch.

Bộ Y tế nhận định, TP.HCM đang trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn thành phố cho nên số mắc mới tiếp tục ghi nhận ở mức cao. Riêng Quận 7 và huyện Củ Chi đã kiểm soát được dịch, chuyển thành vùng xanh trên toàn địa bàn.

Tại Bình Dương, Long An, Tiền Giang có số ca mắc được phát hiện qua tầm soát cộng đồng, sàng lọc tại cơ sở y tế trong 7 ngày vừa qua vẫn đang ở mức cao (chiếm khoảng 30-50%). Các tỉnh còn lại tại khu vực miền Nam, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng (khoảng 7-15%) có xu hướng giảm dần trong 2 tuần qua.

Trưa 5/9: Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao

Trưa 5/9: Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao

Ca phát hiện tại cộng đồng là trường hợp được xét nghiệm qua sàng lọc do sống trong khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

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