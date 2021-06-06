Bình Dương: Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan BN8113 có lịch trình phức tạp

Tin y tế 06/06/2021 09:38

Liên quan đến BN8113, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp F1 dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Tiền Phong, 2 ca nghi mắc Covid-19 là nữ (SN 2004, trú ở tổ 9, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP.Dĩ An) và ca nghi mắc còn lại là nam giới SN 1998 ở đường số 9, khu phố 5, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Cả 2 ca nghi mắc này là nhân viên Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (đường 16, khu phố Nhị đồng 2, P.Dĩ An, TP.Dĩ An) và là F1 của BN8113.

Bình Dương: Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan BN8113 có lịch trình phức tạp - Ảnh 1
Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt bị phong tỏa sau khi có 2 nhân viên nghi mắc Covid-19 - Ảnh: VOV

Trước đó, Bình Dương có 2 ca mắc Covid-19 là BN8540, BN8541. 2 ca này cũng là F1 của bệnh nhân BN8113. Như vậy, liên quan đến BN8113 đã có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 4 ca tại Bình Dương và 2 ca đã về Hà Tĩnh.

Bình Dương: Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan BN8113 có lịch trình phức tạp - Ảnh 2
Phun khử khuẩn các nơi có liên quan đến các ca mắc Covid-19 - Ảnh: VOV

 

Tỉnh Bình Dương cũng thông báo thêm 8 địa điểm liên quan đến các ca nghi mắc Covid-19, đề nghị người dân có đến các nơi này cần thực hiện khai báo y tế gấp theo quy định.

Cụ thể 8 địa điểm như sau:

 

1. Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, TP.Dĩ An) từ 17h00 ngày 30/5;

2. Cơm niêu Hoàng Vân (P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An) từ 12h00 ngày 31/5.

3. Nhà xe Thành Công ( 7A/12 KP.Bình Đức, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, gần cầu ông bố) từ 15h30 ngày 01/6/2021;

4. Tiệm hớt tóc (đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An, trước quán có xe cà phê) từ 17h00 ngày 01/6/2021;

5. Quán sinh tố (đường Trần Quốc Toản, TP.Dĩ An, gần bún mắm cô 5) từ 21h30 ngày 01/6/2021;

6. Lotte Bình Dương từ ngày 30/5/2021

7. Tiệm NET GAMING (P. Đông Hòa, TP.Dĩ An) từ 21h00 ngày 29/5/2021;

8. Tiệm photo Lâm Hồ Hải (292 Nguyễn An Ninh, Dĩ An) từ 14h30 ngày 01/6/2021.

Từ khóa:   BN 8113 Covid-19 Bình Dương ca nghi mắc

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