Bình Dương 'lập kỷ lục' với hơn 6.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/8

Tin y tế 30/08/2021 20:21

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương ngày 30/8, toàn tỉnh ghi nhận 6.050 ca mắc mới Covid-19.

Cụ thể, trong đó, số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu vực phong tỏa với 4.120 ca (chiếm 68,1%) và qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 1.327 ca (chiếm 21,9%); 503 ca qua kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời (chiếm 8,3%) và 100 ca tại cơ sở y tế (chiếm 1,7%). Số ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây do tỉnh đang triển khai xét nghiệm diện rộng đợt 2 và 3.

Theo địa bàn cư trú, TP. Thuận An ghi nhận 2.217 ca, TP. Dĩ An có 1.371 ca, TX.Bến Cát với 1.139 ca, TX. Tân Uyên có 1.062 ca, TP. Thủ Dầu Một có 141 ca, huyện Phú Giáo có 41 ca, huyện Bắc Tân Uyên có 33 ca, huyện Dầu Tiếng có 18 ca, huyện Bàu Bàng có 04 ca và ngoài tỉnh 24 ca.

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Người dân Bình Dương đi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng - Ảnh: Tiền Phong

Trong ngày, thu dung điều trị cho 1.925 bệnh nhân, có 39 ca tử vong. Hiện, các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 51.405 bệnh nhân.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 110.258 ca mắc Covid-19, trong đó có 858 bệnh nhân tử vong.​ Toàn tỉnh có 42.203 người đang cách ly tập trung và 10.639 F0 đang cách ly tại nhà. Bình Dương hiện đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2, đợt 3 (từ ngày 02/8) bằng test nhanh và PCR cho 2.041.097 người, kết quả có 43.574 trường hợp dương tính.

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