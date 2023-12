Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 21/12, bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã điều trị thành công cho bé trai X.B.C. (8 tuổi, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị hoại tử phần mềm toàn bộ mu bàn tay và mặt cẳng tay trái nghi do bị rắn cắn.

Theo lời kể của người thân, bé C. là người dân tộc Mông, do bố mẹ đi làm ăn xa, cháu ở nhà với ông bà. Ngày nghỉ, bé theo ông bà lên rẫy gặt lúa, đào củ rừng ăn, đến trưa cháu vào lán dựng tạm phụ ông bà cất lúa và ngủ trưa.