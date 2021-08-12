Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai định hướng kháng thể sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Tin y tế 12/08/2021 22:30

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào quy trình xét nghiệm định lượng kháng thể, xét nghiệm nhằm phục vụ công tác điều trị COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. Được biết, bệnh viện là một trong những đơn vị đi đầu trong việc áp dụng xét nghiệm này.

Để đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào quy trình xét nghiệm định lượng kháng thể, xét nghiệm nhằm phục vụ công tác điều trị COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân khi có nhu cầu.

TS BS Trần Thành Vinh - Trưởng khoa Sinh hóa Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện nay để định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, khoa Sinh hóa sẽ sử dụng phương pháp định lượng kháng thể kết hợp. Phương pháp này áp dụng cho nhóm đối tượng có nhu cầu xét nghiệm để biết được cơ thể có kháng thể hay không và nếu có sẽ đạt được nồng độ bao nhiêu sau khi tiêm vắc xin, từ kết quả đó sẽ đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể đối với vấn đề tiêm vắc xin.

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  Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị đi đầu trong việc áp dụng xét nghiệm này - Ảnh: FBBV

Bên cạnh đó, phương pháp này còn áp dụng thêm cho nhóm đối tượng được bác sĩ chỉ định hay có yêu cầu xét nghiệm khi chẩn đoán nghi ngờ bị nhiễm hay đã bị nhiễm COVID-19, kết quả sẽ hỗ trợ chẩn đoán xem cơ thể có kháng thể nhiều hay ít và qua đó biết được đáp ứng sinh kháng thể của người bệnh.

Bên cạnh đó, TS BS Trần Thành Vinh còn cho biết thêm, thời điểm thích hợp để làm xét nghiệm định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, thời gian khoảng 28 ngày đối với người sau khi tiêm mũi 1 và từ 14 đến 28 ngày đối với người sau khi tiễm mũi 2. Thời gian thực hiện xét nghiệm đến khi người bệnh nhận được kết quả khoảng 60 phút.

Hiện nay, phương pháp xét nghiệm định lượng để tìm ra kháng thể kết hợp kháng SARS-CoV-2 chưa được phổ biến rộng rãi và hiện Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị đi đầu trong việc áp dụng xét nghiệm này. Về chi phí xét nghiệm, hiện Bộ Y tế chưa có quy định cụ thể cho chi phí xét nghiệm liên quan định lượng hay định tính kháng thể SARS-CoV-2.

Ngoài ra, TS BS Trần Thành Vinh cũng đưa ra khuyến cáo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như sự biến thể khó lường của SARS-CoV-2, người dân dù được tiêm vắc xin hay khi biết kết quả định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin cũng không nên chủ quan mà phải luôn tuân thủ quy tắc 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế ở mọi lúc mọi nơi.

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