Tại bệnh viện, cháu Đạt được truyền 2 bình nước, được đưa đi siêu âm. Dù vậy, tình trạng nôn ói vẫn không cải thiện. Sáng 31/10, gia đình cho cháu uống thuốc chống nôn nhưng cứ ăn uống vào là cháu Đạt lại nôn ói.

Sau khi giao ban, gia đình có phản ánh với bác sĩ là cháu nôn nhiều. Sau đó, nhân viên y tế truyền thêm một bình nước và tiêm thuốc cho cháu Đạt.

Sau khi tiêm thuốc, cháu Đạt vùng vẫy, khoảng 15 phút sau thì mệt lả người, liên tục nôn ói, nói năng mất kiểm soát, không còn nhận biết mọi thứ xung quanh.

Lúc này, gia đình kêu cứu bác sĩ, cháu Đạt được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn 30 phút sau, vợ chồng anh Diệu nhận thông tin con trai mình đã không qua khỏi. Khi nhận thi thể con trai về, gia đình thấy cháu tím tái nhiều nơi trên cơ thể.

Anh Võ Văn Sỹ, bác của cháu Đạt, cho biết sau khi cháu Đạt mất, bác sĩ giải thích cháu bé bị viêm ruột nhưng có con virus xâm nhập lên não tấn công nên cháu tử vong.

Người mẹ đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào năm 2021, tại bệnh viện nói trên cũng xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong sau hơn 3 tháng điều trị, gây bức xúc dư luận khi người nhà cháu bé cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong do tắc trách từ phía bệnh viện.

Cụ thể, dẫn tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, cháu bé sinh non lúc 7 tháng, bé được 1,6 kg nên chuyển qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để nằm lồng kính. Bác sĩ báo bé bệnh nặng nên theo dõi và chữa trị, nuôi bé 4 tháng ở bệnh viện, nhưng bé vẫn cứ thở máy và không có tiến triển gì nên xin bác sĩ cho bé chuyển viện ra Đà Nẵng để có hy vọng tốt hơn, nhưng bệnh viện không cho... Nhiều người điện thoại nhờ xin thì bác sĩ cho đi với điều kiện là làm giấy xuất viện tự đi tự chịu trách nhiệm, và không cho mượn máy trợ thở. Bên cạnh đó, người này cũng cho rằng, khi cha cháu bé xin vào gặp thăm con cũng không được bệnh viện tạo điều kiện…

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam - Ảnh: Báo Công an TP.Đà Nẵng

Câu chuyện trên được hàng ngàn người bình luận, chia sẻ gây xôn xao dư luận. Trong đó đa phần các ý kiến cảm thông, chia sẻ mất mát với gia đình bé, đồng thời bày tỏ thái độ bức xúc trước việc làm của bệnh viện. Nhiều người cho rằng, đây không phải lần đầu tiên bệnh viện này “dính phốt”, từng bị nhiều người lên án.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam xác nhận có sự việc cháu bé tử vong xảy ra tại bệnh viện. Theo ông Sơn, cháu bé trên quê ở huyện Tiên Phước, sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào ngày 8/9/2021 và được đưa qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi chăm sóc, điều trị ngay sau khi sinh.

“Khi sinh bé chỉ mới được 30-31 tuần tuổi. Lúc chuyển qua, bác sĩ đã chẩn đoán bé ngạt nặng, ngoài ra trẻ bị đa dị tật ở tim, thanh quản và bàn chân khèo, xuất huyết não. Tổng cộng chúng tôi điều trị cho cháu 105 ngày và phải thở máy liên tục. Trong quá trình cháu bé điều trị tại đây, bà nội cháu có xin chuyển viện, nhưng bệnh viện giải thích cháu bị nặng nên không thể chuyển ra Đà Nẵng…

Sau đó, trước một tuần cháu tử vong, người nhà có xin chuyển viện cho cháu, bệnh viện giải thích bệnh nhân đang thở máy, mà xe cứu thương tại Quảng Nam chưa trang bị đầy đủ thiết bị máy trợ thở nên việc đưa bệnh nhân đi xa không an toàn. Thời điểm đó người nhà cũng không ý kiến gì. Đến ngày 19/12, sau khi bé tử vong thì dì của cháu đăng lên facebook trách bệnh viện. Chúng tôi khẳng định việc điều trị cho cháu bé đúng quy trình của Bộ Y tế”, ông Sơn thông tin.

Về việc bệnh viện không cho người nhà vào thăm bệnh nhân, ông Sơn cho rằng do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên chỉ được một người nhà vào chăm để đảm bảo an toàn. “Từ khi cháu bé vào viện có bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi bé tử vong, người nhà đăng bài trên facebook cho rằng bệnh viện không cho vào thăm, tôi là người trực tiếp đến nhà giải thích rằng dịch bệnh nên chỉ một người được vào chăm sóc. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng kiểm tra quy trình, thái độ giao tiếp của các y bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân. Qua kiểm tra, hội đồng xác định quá trình điều trị, giao tiếp, văn hóa ứng xử của các bác sĩ và điều dưỡng đúng với quy tắc Bộ Y tế đưa ra. Bệnh viện cũng tư vấn, giải thích với người nhà trước khi đưa cháu bé về an táng”, ông Sơn nói.