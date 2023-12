Theo VnExpress dẫn nguồn từ New York Post, Australia báo cáo trường hợp bé gái hai tuổi tử vong sau khi nhiễm loại virus hiếm gặp, thường chỉ ảnh hưởng đến chim bồ câu.

Đây là trường hợp thứ 5 trên thế giới chết vì căn bệnh này. Ca bệnh được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo ngày 7/12. Bé gái điều trị tại Bệnh viện Prince of Wales ở Randwick, New South Wales sau ba tuần buồn nôn, nôn mửa và có các triệu chứng giống cảm lạnh. Tình trạng của em tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong 4 ngày tiếp theo. Bệnh nhân phát triển hội chứng động kinh liên quan đến nhiễm trùng do sốt.