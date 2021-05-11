Bé gái 3 tuổi xém thủng ruột vì nuốt 2 viên bi nam châm, cảnh báo tai họa từ đồ chơi thường ngày của trẻ

Tin y tế 11/05/2021 16:54

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vừa cứu sống một bé gái 3 tuổi nuốt phải 2 viên bi nam châm xém gây tắc ruột, thủng ruột và nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân.

Theo bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bé gái tên T.K.Ng. nhập viện lúc 16 giờ ngày 08/05 trong tình trạng đau bụng, nôn ói nhiều.

Người nhà cho biết, trước nhập viện 2 ngày, bé Ng. đau bụng, kèm ói 5-6 lần, không đi tiêu, khám tư điều trị rối loạn tiêu hóa nhưng tình trạng lại càng nặng hơn. Sau đó, trẻ đau bụng nhiều, ói nhiều ra dịch xanh nên nhập viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bé gái 3 tuổi xém thủng ruột vì nuốt 2 viên bi nam châm, cảnh báo tai họa từ đồ chơi thường ngày của trẻ - Ảnh 1
Trẻ đau bụng nhiều, ói nhiều ra dịch xanh nên nhập viện Nhi Đồng Thành Phố - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Tại bệnh viện, dị vật nhanh chóng được phát hiện bằng phim Xquang, ông ngoại bé mới nhớ ra cô bé từng quấn quýt suốt với búp bê trước khi xảy ra loạt triệu chứng đáng sợ kể trên.

Xác định là một ca tắc ruột do trẻ nuốt dị vật, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi khẩn, khảo sát thấy hai đoạn ruột chứa 2 viên bi nam châm đường kính 1cm đang bị hít chặt vào nhau, phù nề, xuất huyết, tím hoại tử xém thủng ruột.

Bé gái 3 tuổi xém thủng ruột vì nuốt 2 viên bi nam châm, cảnh báo tai họa từ đồ chơi thường ngày của trẻ - Ảnh 2
Hai viên bi nam châm hít vào khiến đoạn ruốt xém bị hoại tử - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Lúc này các bác sĩ đã tiến hành bóc tách tỉ mỉ và xử trí khéo léo để lấy trọn dị vật và bảo tồn kịp thời đoạn ruột cho bệnh nhi. Bé Ng. may mắn thoát một đợt thủng ruột và nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân nếu đến bệnh viện trễ hơn. Sau ca mổ, bệnh nhi hiện đã tỉnh, không sốt, sinh hiệu tạm ổn, bụng mềm không chướng.

Bé gái 3 tuổi xém thủng ruột vì nuốt 2 viên bi nam châm, cảnh báo tai họa từ đồ chơi thường ngày của trẻ - Ảnh 3
Hai viên bi nam châm là 'thủ phạm' ẩn danh trong các món đồ chơi hàng ngày của trẻ - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Được biết, bé Ng. ở nhà với ông ngoại vì ba mẹ đi làm. Hàng ngày, bé thường chơi với búp bê điện tử, bên trong có các viên bi nam châm, bé tháo ra nuốt vào đường tiêu hóa mà gia đình không hay biết.

Bé gái 3 tuổi xém thủng ruột vì nuốt 2 viên bi nam châm, cảnh báo tai họa từ đồ chơi thường ngày của trẻ - Ảnh 4
Sau ca mổ, bệnh nhi hiện đã tỉnh, không sốt, sinh hiệu tạm ổn, bụng mềm không chướng - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Qua trường hợp nuốt dị vật của bé gái trên, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần chú ý chăm giữ trẻ dưới 3 tuổi vì ở lứa tuổi này trẻ hay bóc vật lạ cho vào miệng, cũng như khám phá thế giới xung quanh, có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc như phỏng, điện giật, ngạt nước, uống nhầm, hóc dị vật, …

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