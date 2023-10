Bất ngờ người phụ nữ có hai âm đạo - khó khăn trong chuyện ‘chăn gối’, không thể sinh con

Kết quả xét nghiệm dự trữ buồng trứng của chị N. là tốt, tuy nhiên chị có gấp đôi số âm đạo, tử cung so với người bình thường, tử cung có vách ngăn dọc dài 6,5 cm, âm đạo có vách ngăn dài 7,6 cm. Vách ngăn nằm dọc âm đạo khiến âm đạo chia thành hai khoang riêng biệt, hình thành 2 âm đạo (âm đạo kép, ngăn cách bởi dải mô), cản trở sinh hoạt vợ chồng. Đây là chứng rối loạn bẩm sinh rất hiếm, xảy ra ở khoảng 0,03% trẻ sơ sinh.

Thông thường, tử cung sẽ có vách ngăn ở giai đoạn đầu phôi thai. Khi thai phát triển, vách ngăn buồng tử cung sẽ tự tiêu biến. Trong trường hợp hai ống không hợp nhất sẽ hình thành vách ngăn, phân chia thành 2 tử cung. Dị tật tử cung đôi khiến kích thước tử cung của bệnh nhân giảm đi một nửa so với cấu trúc bình thường, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.

Liên quan đến âm đạo, triệu chứng co thắt cũng thường xuyên gặp ở phụ nữ. Theo VietNamNet, có những cặp vợ chồng kết hôn 7 năm không quan hệ thành công, bác sĩ chỉ nguyên nhân do mắc bệnh co thắt âm đạo.

Có thể hình dung như cơ ở cánh tay. Bình thường thì nó rất mềm như khi gồng lên sẽ căng cứng. Với bệnh lý này cũng như vậy. Việc âm đạo co cứng lại sẽ bít hết “lối vào”. Lúc này phía người đàn ông sẽ cảm thấy như đang làm chuyện ấy với bức tường. Còn phía người phụ nữ sẽ phải chịu đau đớn nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục.

Co thắt âm đạo là căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống tình dục của người phụ nữ cũng như hạnh phúc gia đình. Phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo có thể luyện tập các bài về cơ xương sàn chậu như các bài tập Kegel bằng cách siết chặt các cơ để ngăn dòng chảy khi bạn đi tiểu với các thao tác sau: Vào 2 ngày đầu tiên cần bóp các cơ, giữ chúng trong 2 đến 10 giây, thư giãn các cơ. Làm khoảng 20 động tác mỗi lần, có thể thực hiện chúng nhiều lần trong ngày tùy thích. Sau một thời gian, có thể đưa các dụng cụ kiểm tra co thắt âm đạo vào âm đạo hình nón trong 10 hoặc 15 phút để giúp cơ quen với áp lực.

Dùng thuốc an thần là một phương pháp tốt giúp giải mẫn cảm toàn thể, như một thứ thuốc làm nền. Valium (seduxen, diazepam) là thuốc an thần thường dùng cho mục đích này. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc cần có chỉ định của bác sĩ, không được tự ý sử dụng.

Trong điều trị thường dùng bộ nong âm đạo từ đường kính nhỏ rồi tăng dần. dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, người phụ nữ sẽ tự mình đặt ống nong vào âm đạo, từ tốn, nhẹ nhàng để có thể yên tâm cả về thể chất và tâm lý.