Sau khi vượt qua giai đoạn F0, nhiều người muốn tham gia tình nguyện chống dịch. Tuy nhiên, nhiều người đã sẵn sàng nhưng vẫn còn có những băn khoăn từ phía bản thân hoặc gia đình. Vượt qua nỗi lo đó, không khó.

Theo Người Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Ban Phòng chống Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, đầu tiên, người bệnh vẫn nên có một ít thời gian để phục hồi sức khỏe. Việc này tùy vào mỗi người, có những F0 không triệu chứng hoặc bệnh rất nhẹ, nên hầu như âm tính là khỏe luôn rồi. Những người này có thể thoải mái đăng ký tham gia tình nguyện bất kỳ lúc nào. Song, nếu chưa kịp phục hồi sức khỏe thì cần từ từ. Nhiều người trong thời gian là F0 bị mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém, lo lắng nhiều... nên hết bệnh rồi vẫn còn mệt. Đây là lúc cần tẩm bổ, ngủ bù, sức khỏe sẽ sớm hồi phục.

Đặc biệt, theo bác sĩ, không cần lo sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng lâu dài sau khi nhiễm bệnh nếu bạn chỉ là một ca mắc nhẹ. Bởi lẽ, người bệnh nặng, phải thở máy mới cần lo chuyện phục hồi chức năng. Vì vậy, khi tự thấy bản thân bình thường như xưa, đó là lúc sức khỏe bạn bảo đảm để "lên đường". Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Ban Phòng chống Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM- Ảnh: Internet Cũng theo bác sĩ, những người an toàn trong mùa dịch này gồm: người tiêm vắc-xin Covid-19 đủ 2 mũi, bệnh tự khỏi; là người tiêm mũi 1 xong, bị bệnh, cũng bớt rồi và khỏi tiêm mũi 2; là người chưa tiêm vắc-xin nhưng bị bệnh Covid-19 và đã hết, khỏi cần tiêm trong ít nhất 6 tháng.

Vì vậy, cho dù trước đó bạn đã tiêm ngừa hay chưa nhưng đã trải qua giai đoạn F0 rồi thì an toàn, bởi kháng thể của F0 đã khỏi bệnh mạnh hơn nhiều so với người tiêm ngừa đủ 2 mũi. Những trường hợp nhiều ngày sau xét nghiệm thấy dương tính trở lại, hay gọi là "tái dương tính" trước đây, đã được nghiên cứu và chứng minh chỉ là một ít xác virus còn sót lại và cơ thể tự tống ra, không phải là tái nhiễm. Tất nhiên, để an toàn nhất có thể, bạn vẫn sẽ được yêu cầu trang bị bảo hộ ở một mức độ nào đó nếu tình nguyện tham gia công tác tại bệnh viện, khu cách ly, nên cứ an tâm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các công tác khác tại địa phương. F0 có thể tham gia chống dịch ở bất kỳ đâu, trên mọi mặt trận đều cần thiết. Tham gia một hoạt động từ thiện, giúp người khác cũng là cách để bạn vượt qua những căng thẳng trong giai đoạn giãn cách. Điều cuối cùng bạn cần làm sau khi tự trấn an mình là giải thích với người nhà về những vấn đề nêu trên.

Nghệ sĩ Anh Đức bất ngờ thông báo dương tính với Covid-19 và hành trình hơn 20 ngày tự cách ly điều trị tại nhà Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Tạ Anh Đức bất ngờ thông báo về việc mình dương tính với Covid-19 khiến nhiều người xôn xao. Hiện, sức khỏe đã ổn định, nam nghệ sĩ đăng tải bài viết mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-truong-huu-khanh-can-chuan-bi-gi-neu-f0-muon-tham-gia-tinh-nguyen-sau-khi-khoi-benh-419767.html