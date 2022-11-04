Tình huống vỡ tim này xảy ra bất ngờ trong phòng mổ và cũng nhờ yếu tố may mắn mới có thể cứu được bệnh nhân.

Theo thông tin vừa được cập nhật trên báo Vn Express, chiều 4-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay vừa cứu người đàn ông ở Hóc Môn bị vỡ tim, tim ngừng đập. Bệnh nhân là nam 52 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu do đau ngực dữ dội. Bác sĩ chụp mạch vành, ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải, hai nhánh chính còn lại bị hẹp khít 90-95%. Trong khi xử trí cấp cứu thì phát hiện máu dâng lên rất nhiều trong khoang màng ngoài tim mà ống hút chính vẫn không hút hết. Kiểm tra mặt sau dưới thành tâm thất phải của tim thấy vỡ một đường khoảng 2,5 cm trên một nền cơ tim nhồi máu bầm tím và máu phun rất nhiều. Đồng tử bệnh nhân giãn, không đáp ứng ánh sáng. Các bác sĩ áp dụng hạ thân nhiệt, chườm lạnh với quyết tâm không từ bỏ nỗ lực cứu mạng bệnh nhân, dù tình thế đang "nghìn cân treo sợi tóc".

Bệnh nhân được chăm sóc sau mổ, chiều 4/11. Ảnh: Bích Hạnh (Vn Express) Các bác sĩ khâu đóng chỗ vỡ tim, bắc ba cầu nối các động mạch vành bị tắc và hẹp để tái tưới máu nhưng tim vẫn không đập lại. Tiến hành dẫn nhịp tim bằng máy tạo nhịp và xoa bóp tim liên tục kèm vận mạch liều cao, sau 12-15 phút tim đập trở lại, tiếp tục hỗ trợ tim trong hơn một giờ, huyết động ổn định dần và cai ngừng tuần hoàn ngoài cơ thể, tim tự đập hoàn toàn. Thêm 16 tiếng hồi sức, bệnh nhân tỉnh dần, đồng tử thu nhỏ. Sau mổ 36 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được và trí nhớ phục hồi dần. Bác sĩ hy vọng bắc cầu mạch vành tái tưới máu toàn bộ tim sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ vỡ tim ở các vị trí nhồi máu đã có trước đây. Sau khi tiếp tục hồi sức, chăm sóc và điều trị tích cực sau mổ, bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong một vài ngày tới.

TS-BS Bùi Minh Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết nhồi máu cơ tim gây biến chứng vỡ tim gặp từ 5 -10% trường hợp nhồi máu cơ tim cấp thường xảy ra trong khoảng hai tuần sau nhồi máu và thông thường gây đột tử.

Ảnh mô tả quá trình hình hành cục đông máu, một tronh những nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim. Ảnh minh họa internet Hơn 30 năm mổ tim, đây là lần đầu bác sĩ gặp trường hợp này. "Thật sự, tôi chưa nghĩ đến trường hợp vỡ tim khi đã mở ngực và tiệm cận quả tim trong tay, bởi lúc đấy chỉ tập trung làm cho quả tim đập lại, chạy tuần hoàn thật nhanh để cứu não, thận, gan...", bác sĩ chia sẽ. Nhồi máu cơ tim gây biến chứng vỡ tim gặp 5-10% trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, đa số xảy ra trong khoảng hai tuần sau nhồi máu và thông thường gây đột tử. Hầu hết bệnh nhân tử vong vì nếu ở ngoài phòng mổ thì sẽ không thể xử trí kịp. "Tình huống này xảy ra bất ngờ trong phòng mổ cũng là yếu tố may mắn mới có thể cứu mạng được bệnh nhân", bác sĩ Thành nói thêm.

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