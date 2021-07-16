Bác sĩ khoa Nhiễm 'mách' 6 điểm cần đặc biệt lưu ý với người dân cách ly tại nhà sau khi xuất viện sớm

Mới đây, trên trang cá nhân, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã có bài viết hướng dẫn về những điều cần làm khi tiếp tục cách ly tại nhà sau lúc được xuất viện sớm.

Hiện tại, Việt Nam đang đối diện với đại dịch COVID-19 nguy hiểm và có tốc độ lây lan báo động. Mỗi ngày, cả nước ghi nhận hơn cả nghìn ca mắc mới ở khắp các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, số người được điều trị khỏi cũng rất lớn, tính đến sáng ngày 16/7/2021 đã có 9.688 ca. Tuy nhiên, thông tin được đăng tải trên website chính thức của Bộ Y tế cho biết rằng yêu cầu người bệnh sau khi xuất viện cần tiếp tục cách ly tại nhà phù hợp dưới sự giám sát của y tế cơ sở và CDC địa phương thêm 14 ngày và theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời.

Người dân được yêu cầu cách ly tại nhà sau khi xuất viện - Ảnh minh họa: Internet Mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã có những chia sẻ đáng lưu tâm đến người dân để nắm và hiểu rõ hơn về bệnh dịch. Cụ thể, trên trang cá nhân, ông đăng tải vào viết về "Điều bạn cần làm khi tiếp tục cách ly tại nhà (xuất viện sớm)" với những hướng dẫn vô cùng chi tiết như sau: 1. Không được ra khỏi nhà cho tới khi ngành y tế cho phép

2. Xét nghiệm của bạn đã có kết quả nồng độ vi rút trong vùng họng thấp và sẽ giảm thêm vào những ngày tới, nên khả năng lây cho những người trong gia đình không cao. Tuy nhiên bạn phải tuyệt đối thực hiện: giữ khoảng cách trên 2m khi tiếp xúc với người nhà, mang khẩu trang và tấm che giọt bắn trong lúc được tiếp tế. - Nếu trong phòng chỉ có một mình, bạn không cần thiết phải mang khẩu trang thường xuyên - Tình trạng bệnh của bạn đã ổn định nhưng bạn vẫn phải tự theo dõi sức khỏe của mình. - Tự theo dõi nhiệt độ mỗi ngày, nếu có lo lắng và bất thường thì liên lạc với nhân viên y tế. 3. Để tăng sức đề kháng nhằm giúp bệnh mau khỏi: - Uống đủ nước - Ngủ đủ giấc - Ăn đủ chất - Vận động tập thể dục điều độ Ăn uống đủ chất để ể tăng sức đề kháng nhằm giúp bệnh mau khỏi- Ảnh minh họa: Internet 4. Bảo đảm vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt: - Ăn sạch uống sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm - Nhà vệ sinh phải luôn sạch sẽ: luôn mang khẩu trang khi đi vệ sinh, rửa tay sạch sau đi vệ sinh Giữ phòng ốc thông thoáng - Ảnh minh họa: Internet 5. Phòng ở phải thông thoáng, thường xuyên làm vệ sinh bề mặt xung quanh nơi bạn làm việc 6. Nhân viên y tế sẽ liên hệ với bạn để làm xét nghiệm lại và quyết định khi nào bạn được hòa nhập với cộng đồng.

Đi tiêm vắc xin Covid-19, người đàn ông trở về thì phát hiện bị triệt sản Một người đàn ông ở Ấn Độ cho rằng mình bị một nhân viên y tế lừa đi tiêm vắc xin Covid-19 nhưng phát hiện đã bị triệt sản sau đó. Hiện, sự việc đang khiến dư luận nước này xôn xao.

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