Bác sĩ cảnh báo biến chứng sốc do sốt xuất huyết: Bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời

Tin y tế 20/09/2023 20:32

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) những ngày qua tiếp nhận điều trị 30 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có một số ca sốc do sốt xuất huyết. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, nữ bệnh nhân 59 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Đây một trong những trường hợp biến chứng nặng – sốc do sốt xuất huyết.

Trước đó tại nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, khó thở, ăn kém. Qua các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng toan chuyển hóa, sốc do sốt xuất huyết. Bệnh nhân được cấp cứu, điều trị sốt xuất huyết theo phác đồ.

Sau 4 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, bệnh nhân đã thoát sốc, sức khỏe dần cải thiện.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Phó Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, có 3 mức độ trong phân độ của sốt xuất huyết: sốt xuất huyết - sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo – sốt xuất huyết nặng.

Bác sĩ cảnh báo biến chứng sốc do sốt xuất huyết: Bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời - Ảnh 1
Bệnh nhân bị sốt xuất huyết có chấm mảng xuất huyết dưới da - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

"Với bệnh nhân nữ kể trên khi nhập viện có sốt, mệt mỏi, huyết áp tụt. Kết quả test Dengue dương tính, tình trạng tiểu cầu giảm thấp, cô đặc máu tăng, men gan tăng cao, siêu âm có tràn dịch đa màng. Các triệu chứng thể hiện tình trạng sốc do sốt xuất huyết nặng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. May mắn sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, bệnh nhân cần thực hiện các xét nghiệm, chụp xquang, siêu âm để đánh giá lại tình trạng sức khỏe”, bác sĩ Tuấn nói.

Khi mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân thường bị sốt cao đột ngột, liên tục từ 2 đến 7 ngày. Có thể xuất hiện các triệu chứng như: xung huyết, xuất huyết ở nhiều mức độ khác nhau (chấm, mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam), nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhức 2 hố mắt, đau bụng vùng gan, vật vã, li bì.

Theo thông tin từ Báo Công Luận, theo bác sĩ Lê Đức Vinh – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh nhân bị sốc do sốt xuất huyết sẽ rất mệt mỏi, rối loạn tinh thần, rối loạn ý thức, lừ đừ, kích thích, huyết áp tụt, tiểu ít… Biến chứng sốc do sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời, tình trạng sốc sẽ tiến triển nặng, có thể gây suy phủ tạng, dễ dẫn đến tử vong.

Đối với sốt xuất huyết, khi bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nhiều, ly bì, nôn nhiều, tiểu ít, đau bụng nhiều nên vào viện để được bác sĩ thăm khám, tư vấn điều trị.

Bác sĩ cảnh báo biến chứng sốc do sốt xuất huyết: Bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời - Ảnh 2

Người trẻ cũng có nguy cơ biến chứng nặng sốc do sốt xuất huyết - Ảnh: Báo Công Luận

Đối với bệnh sốt xuất huyết, nếu không điều trị kịp thời có thể có biến chứng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau khi bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên. Ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể bị sốc do mất máu, có thể có xuất huyết võng mạc, suy tim, suy thận, tụt huyết áp, đau đầu dữ dội, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong.

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi

Bệnh viện Quân y 175 đã nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho một nam thanh niên. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay 4 và 5.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin đời sống tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn