Trước đó tại nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, khó thở, ăn kém. Qua các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng toan chuyển hóa, sốc do sốt xuất huyết. Bệnh nhân được cấp cứu, điều trị sốt xuất huyết theo phác đồ.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, nữ bệnh nhân 59 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Đây một trong những trường hợp biến chứng nặng – sốc do sốt xuất huyết.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Phó Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, có 3 mức độ trong phân độ của sốt xuất huyết: sốt xuất huyết - sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo – sốt xuất huyết nặng.

Sau 4 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, bệnh nhân đã thoát sốc, sức khỏe dần cải thiện.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết có chấm mảng xuất huyết dưới da - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

"Với bệnh nhân nữ kể trên khi nhập viện có sốt, mệt mỏi, huyết áp tụt. Kết quả test Dengue dương tính, tình trạng tiểu cầu giảm thấp, cô đặc máu tăng, men gan tăng cao, siêu âm có tràn dịch đa màng. Các triệu chứng thể hiện tình trạng sốc do sốt xuất huyết nặng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. May mắn sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, bệnh nhân cần thực hiện các xét nghiệm, chụp xquang, siêu âm để đánh giá lại tình trạng sức khỏe”, bác sĩ Tuấn nói.

Khi mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân thường bị sốt cao đột ngột, liên tục từ 2 đến 7 ngày. Có thể xuất hiện các triệu chứng như: xung huyết, xuất huyết ở nhiều mức độ khác nhau (chấm, mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam), nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhức 2 hố mắt, đau bụng vùng gan, vật vã, li bì.

Theo thông tin từ Báo Công Luận, theo bác sĩ Lê Đức Vinh – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh nhân bị sốc do sốt xuất huyết sẽ rất mệt mỏi, rối loạn tinh thần, rối loạn ý thức, lừ đừ, kích thích, huyết áp tụt, tiểu ít… Biến chứng sốc do sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời, tình trạng sốc sẽ tiến triển nặng, có thể gây suy phủ tạng, dễ dẫn đến tử vong.

Đối với sốt xuất huyết, khi bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nhiều, ly bì, nôn nhiều, tiểu ít, đau bụng nhiều nên vào viện để được bác sĩ thăm khám, tư vấn điều trị.

Người trẻ cũng có nguy cơ biến chứng nặng sốc do sốt xuất huyết - Ảnh: Báo Công Luận

Đối với bệnh sốt xuất huyết, nếu không điều trị kịp thời có thể có biến chứng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau khi bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên. Ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể bị sốc do mất máu, có thể có xuất huyết võng mạc, suy tim, suy thận, tụt huyết áp, đau đầu dữ dội, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong.