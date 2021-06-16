Ăn sam biển, người phụ nữ 56 tuổi ở Cà Mau phải nhập viện vì ngưng tim, ngưng thở

Sau khi luộc sam biển lên ăn, người phụ nữ ở Cà Mau bất ngờ phải nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 15/6, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, vẫn đang điều trị tích cực cho một bệnh nhân nghi bị ngộ độc do ăn sam biển.
Trước đó, vào sáng 14/6, bà N.T.P. (SN 1965, ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, Cà Mau) có luộc sam biển để ăn. Sau khi ăn sam biển, bà P. có biểu hiện tím tái cơ thể, tê liệt tứ chi… được gia đình đưa đến BVĐK huyện Cái Nước cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân bị suy hô hấp, ngưng tim, ngưng thở... Qua một ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.