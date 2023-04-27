ÁM ẢNH: Người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn đi phám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Người phụ nữ 38 tuổi (Vĩnh Long), bị đau bụng liên tục 4 ngày khiến người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn, các bác sĩ bất ngờ phát hiện vật kì vật

Theo thông tin từ báo Người lao động, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận người phụ nữ trong tình trạng đau bụng liên tục 4 ngày, ăn chậm tiêu, buồn nôn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã quyết định thực hiện nội soi tìm nguyên nhân.

Sợi kẽm dài gần 4cm trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh: Báo Người lao động

Sau đó, Bác sĩ Trương Ngọc Nhã, Trưởng khoa Nội soi - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết kết quả nội soi đã tìm thấy một sợi kim loại màu đen đâm vào thành ruột, một phần trong lòng dạ dày. Ê-kíp tiến hành lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó xác định đây là sợi kẽm. Bệnh nhân được chuyển lên phòng bệnh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân cho biết không rõ lý do có sợi kẽm trong bụng mình.

Bác sĩ Nhã khuyến cáo người dân nên cẩn trọng, tránh để các dị vật vào cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi có bất kỳ triệu chứng đau hoặc khó chịu nào, cần đến gặp bác sĩ lập tức để được khám và điều trị kịp thời. Nếu không điều trị kịp thời, dị vật có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, nguồn tin từ VTV News thông tin, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ N.T.L (67 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột do dị vật. Người nhà cho biết, trước nhập viện 5 ngày, bệnh nhân hầm táo đỏ với tổ yến ăn, tuy nhiên bệnh nhân đã ăn cả quả mà không nhằn hạt.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân nữ N.T.L - Ảnh: VTV News

ThS.BS Tào Minh Châu, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa đã tiến hành mổ cắt đoạn ruột tổn thương, lấy dị vật, lập lại lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhân. Dị vật được lấy ra là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương.

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