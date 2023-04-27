ÁM ẢNH: Người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn đi phám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Tin y tế 27/04/2023 14:03

Người phụ nữ 38 tuổi (Vĩnh Long), bị đau bụng liên tục 4 ngày khiến người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn, các bác sĩ bất ngờ phát hiện vật kì vật

Theo thông tin từ báo Người lao động, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận người phụ nữ trong tình trạng đau bụng liên tục 4 ngày, ăn chậm tiêu, buồn nôn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã quyết định thực hiện nội soi tìm nguyên nhân.

ÁM ẢNH: Người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn đi phám phát hiện nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1
Sợi kẽm dài gần 4cm trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh: Báo Người lao động

Sau đó, Bác sĩ Trương Ngọc Nhã, Trưởng khoa Nội soi - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết kết quả nội soi đã tìm thấy một sợi kim loại màu đen đâm vào thành ruột, một phần trong lòng dạ dày. Ê-kíp tiến hành lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó xác định đây là sợi kẽm. Bệnh nhân được chuyển lên phòng bệnh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân cho biết không rõ lý do có sợi kẽm trong bụng mình.

Bác sĩ Nhã khuyến cáo người dân nên cẩn trọng, tránh để các dị vật vào cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi có bất kỳ triệu chứng đau hoặc khó chịu nào, cần đến gặp bác sĩ lập tức để được khám và điều trị kịp thời. Nếu không điều trị kịp thời, dị vật có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, nguồn tin từ VTV News thông tin, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ N.T.L (67 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Bệnh nhân  được chẩn đoán thủng ruột do dị vật. Người nhà cho biết, trước nhập viện 5 ngày, bệnh nhân hầm táo đỏ với tổ yến ăn, tuy nhiên bệnh nhân đã ăn cả quả mà không nhằn hạt.

ÁM ẢNH: Người phụ nữ ăn chậm tiêu, buồn nôn đi phám phát hiện nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân nữ N.T.L - Ảnh: VTV News

ThS.BS Tào Minh Châu, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa đã tiến hành mổ cắt đoạn ruột tổn thương, lấy dị vật, lập lại lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhân. Dị vật được lấy ra là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương.

Tin lời thầy lang 'thử' điều trị ung thư bằng thuốc nam, một bệnh nhân 62 tuổi thủng dạ dày

Tin lời thầy lang 'thử' điều trị ung thư bằng thuốc nam, một bệnh nhân 62 tuổi thủng dạ dày

Thay vì điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, ông từ chối vì muốn "thử" uống thuốc nam và tin rằng thuốc nam mới có thể "chữa khỏi ung thư".

Xem thêm
Từ khóa:   di vat nguoi phu nu thung ruot

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 38 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 39 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 40 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 47 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 50 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 52 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg