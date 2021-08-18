Chiến dịch chín ngày xét nghiệm cộng đồng của TP Cần Thơ đã làm test nhanh và PCR khoảng hơn 1 triệu lượt người, phát hiện 802 F0.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP. Cần Thơ về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 18/8, Cần Thơ ghi nhận thêm 79 ca nhiễm COVID-19, 104 người khỏi bệnh và hai người tử vong. Như vậy, tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.499 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.639 người đã khỏi bệnh, 52 người tử vong (trong đó có 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP. Cần Thơ về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính đến 17 giờ ngày 18/8 - Ảnh: Sở Y tế TP. Cần Thơ

Bên cạnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố cũng tổng kết chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng trên địa bàn chín quận, huyện của thành phố. Theo đó, từ ngày 9 đến ngày 17/8, TP. Cần Thơ đã tổ chức xét nghiệm test nhanh cho khoảng 1 triệu lượt người và xét nghiệm PCR cho hơn 4.300 lượt người. Kết quả ghi nhận 387 ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng và 204 ca trong khu vực phong tỏa.

Tỷ lệ F0 phát hiện tại cộng đồng là 0,05% và các F0 đã được bóc tách kịp thời ra khỏi cộng đồng, số lượng thấp hơn so với dự kiến theo phương án (0,4%). Đồng thời, chiến dịch cũng thực hiện xét nghiệm tầm soát tại các khu cách ly. Kết quả đã thực hiện 1.486 mẫu PCR, phát hiện 211 ca F0.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/9-ngay-xet-nghiem-covid-19-dien-rong-tp-can-tho-phat-hien-802-ca-f0-trong-do-co-387-ca-benh-ngoai-cong-dong-418987.html