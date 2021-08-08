10.000 lọ thuốc Remdesivir được Bộ Y tế phân bổ điều trị bệnh nhân Covid- 19 tại các bệnh viện ở TP.HCM

Tin y tế 08/08/2021 15:04

Bắt đầu từ ngày 8/8, thuốc Remdesivir điều trị Covid - 19 sẽ được phân bổ cho các Trung tâm Hồi sức điều trị các bệnh nhân tại TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, số thuốc Remdesivir điều trị Covid- 19 vừa được nhập về Việt Nam sẽ được phân bổ cho các trung tâm Hồi sức điều trị bệnh nhân nặng tại TP.HCM.

10.000 lọ thuốc Remdesivir được Bộ Y tế phân bổ điều trị bệnh nhân Covid- 19 tại các bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh 1
Thuốc Remdesivir điều trị Covid- 19. Ảnh: Internet

Thứ trưởng cho trưởng cho biết, 10.000 lọ thuốc Remdesivir đầu tiên sẽ được đưa tới khoảng 10 bệnh viện của TP.HCM để kịp thời điều trị cho các bệnh nhận mắc Covid- 19 nặng.

Thuốc Remdesivir được khuến cáo sử dụng cho bệnh nhân Covid- 19 nặng, có SpO2 từ 92% trở xuống, bệnh nhân thở máy, điều trị ECMO, bệnh nhân cần oxy,...

Tại cuộc họp của Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế về cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, các thành viên cho biết Việt Nam đã sử dụng Remdesivir để điều trị cho một số bệnh nhân COVID-19 tại một số cơ sở y tế.

Kết quả bước đầu cho thấy thuốc Redemsivir giúp bệnh nhân giảm lượng virus nhanh. Tại cuộc họp, Hội đồng quyết định, xem xét đưa thêm Remdesivir và các loại thuốc vào điều trị COVID-19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Phó Trưởng Tiểu ban điều trị cho biết, Việt Nam luôn cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị về COVID-19 trên thế giới cũng như chưa từ chối một phương pháp điều trị nào.

Được biết các lô tiếp theo sẽ được Bộ Y tế phân bổ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của TP.HCM và các tỉnh phía nam và những nơi nơi đang có nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tuy nhiên, các chuyên gia điều trị lưu ý, người dân tuyệt đối không săn lùng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc này. Việc chỉ định, liều lượng sử dụng thuốc Remdesivir phải do các bác sĩ tại các cơ sở điều trị ra y lệnh.

Bộ Y tế cho biết, thông qua nguồn tặng, viện trợ, thời gian qua Việt Nam cũng đã sử dụng Remdesivir để điều trị cho một số bệnh nhân COVID-19 tại một số cơ sở y tế. Kết quả bước đầu cho thấy, thuốc Redemsivir giúp bệnh nhân giảm lượng virus nhanh.

Theo các chuyên gia, Remdesivir là thuốc hỗ trợ điều trị, không phải là thuốc đặc trị COVID-19. Đây là thuốc mới nên việc sử dụng thuốc cho người bệnh phải được bác sĩ chỉ định. Liều dùng của thuốc tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong quá trình điều trị, các cơ sở y tế cũng cần theo dõi chặt chẽ chất lượng, hiệu quả của thuốc.

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