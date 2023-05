Dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Anh công bố cho thấy không có sự khác biệt nào đáng kể về tỷ lệ thai chết lưu, tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và tỷ lệ sinh non giữa phụ nữ đã tiêm vaccine và phụ nữ chưa tiêm.