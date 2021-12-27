Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy, vaccine Covid-19 mới dựa vào thực vật đạt hiệu quả 71% trong ngăn ngừa nhiễm bệnh và 100% trong ngăn ngừa nhập viện và tử vong.

Theo Sức khỏe và Đời sống, loại cây hiện nay các nhà nghiên cứu sử dụng để sản xuất ra vaccine ngừa Covid-19 dựa vào thực vật có tên khoa học là Nicotiana Benthmiana . Đây là một loại cây thuộc họ thuốc lá.

Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Mỹ, cho biêt, kháng nguyên là một bộ phận của virus (và vaccine) kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động để chống lại mầm bệnh.

Lý do khiến các nhà nghiên cứu sử dụng Nicotiana Benthmiana bởi loại cây này dễ nhiễm các mầm bệnh khác nhau, trong đó có Covid-19. Do đó, các nhà khoa học có thể sử dụng bộ phận lá cây làm ống dẫn truyền để sản sinh ra kháng nguyên , một thành phần quan trọng của vaccine.

Trong trường hợp nhiễm Covid-19, protein gai hoạt động như kháng nguyên. Đây là bộ phận của virus mà vaccine cố gắng mô phỏng, BS. Amesh Adalja - chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa John's Hopkins lý giải. Tuy nhiên, mỗi loại vaccine sử dụng cách tiếp cận riêng. Ví dụ như vaccine Jessen (Johnson&Johnson) sử dụng virus được chỉnh sửa để tạo ra protein gai xâm nhập cơ thể chúng ta. Các loại vaccine khác như Pfizer-BioNTech và Moderna mang mã gene di truyền protein gai vào cơ thể người, khi vào cơ thể người, các protein gai này bung ra và kích hoạt cơ thể sản sinh ra kháng thể tiêu diệt mầm bệnh.

Phương pháp tạo ra vaccine Covid-19 dựa vào thực vật rất khác biệt. Nó đưa mã gene di truyền protein gai vào thực vật chứ không đưa vào cơ thể người. Mã gene này giống như một "mệnh lệnh hướng dẫn". Các tế bào thực vật "đọc" nó và sử dụng thông tin để bắt đầu giúp protein gai bung ra, BS. Ward cho biết thêm.

Những protein gai này sẽ tập trung lại thành nhóm gồm 3 protein một, hoặc nhiều hơn để tạo thành các phân tử trông giống với virus. Những phân tử này, được gọi là các phần tử giống với virus (virus-like particles -VLP) dưới dạng lá cây trong vòng 4 ngày và trở thành kháng nguyên trong vaccine ngừa Covid-19 của Medicago.

Khi tiêm VLP (hay là vaccine) vào cơ thể, nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động. Tuy nhiên, không giống như virus thật, nó không thể sinh sôi hay làm chúng ta nhiễm Covid-19 được.

"Do VLP-các phần tử trông giống với virus di chuyển thành cụm trông giống như cách virus SARS-CoV-2 tấn công hệ miễn dịch, nó giúp cho hệ miễn dịch phản ứng mạnh hơn", BS. Ward lý giải. Ông cho biết, đây có thể là lý do chính khiến vaccine sản xuất dựa vào thực vật có thể đạt hiệu quả cao đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Nếu được phê chuẩn, vaccine dựa vào thực vật sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn bởi loại vaccine này chỉ đòi hỏi nhiệt độ bảo quản thông thường trong tủ lạnh, không cần tủ âm sâu.

Ngoài ra, việc sản xuất vaccine dựa vào thực vật cũng sẽ đơn giản hơn bởi cây có thể trồng trong nhà kính đòi hỏi ít nguyên vật liệu hơn, chỉ cần nước, ánh sáng và đất.