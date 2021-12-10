Trung Quốc tuyên bố đã tìm ra “thuốc giải” cho đại dịch Covid-19

Cụ thể, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã tìm ra được một loại kháng thể được cho là “thuốc giải” hiệu quả với mọi biến thể của Covid-19 từng được phát hiện từ trước cho đến nay.

Theo đó, ngày 30/11 vừa qua, trong kết quả nghiên cứu được công bố, nhóm chuyên gia tại nhiều viện nghiên cứu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu và Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu - cho biết họ đã tìm ra “thuốc giải” cho đại dịch Covid-19.

Theo Người Lao động, các chuyên gia này khẳng định kháng thể đơn dòng 35B5 đã cho thấy hiệu quả ở trong phòng thí nghiệm lẫn trong thử nghiệm thực tế trên một cơ thể sống. Được biết, 35B5 có khả năng trung hòa loại virus SARS-CoV-2 gốc chưa đột biết cũng như tất cả các biến chủng gây lo ngại (VOC). Thử nghiệm thực tế được tiến hành trên chuột đã qua biến đổi giống với con người.

Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã phân lập được kháng thể 35B5 có thể vô hiệu hóa tất cả biến thể của virus SARS-CoV-2

Đáng lưu ý, kháng thể đơn dòng này cũng có phát huy tác dụng đối với biến thể Delta có lượng đột biến cao, từng gây ra các làn sóng lây nhiễm nguy cấp trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện ở Ấn Độ vào đầu năm nay.

“35B5 vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 bằng cách nhắm vào một biểu vị duy nhất (một phần của phân tử kháng nguyên mà kháng thể tự gắn vào) để tránh cách vị trí đột biến”, nghiên cứu lý giải.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào một phần của virus không bị ảnh hưởng bởi các đột biến được xác định trong các VOC lưu hành, kháng thể 35B5 đã chứng minh khả năng trung hòa toàn diện hiệu quả trên nhiều chủng virus khác nhau. Các nhà khoa học lập luận rằng những phát hiện này có thể giúp ích cho việc điều chế vaccine ngừa SARS-CoV-2 chung.

Giới nghiên cứu Trung Quốc lưu ý rằng một phần biểu vị của kháng nguyên bị kháng thể 35B5 nhắm mục tiêu cũng xuất hiện trong biến thể mới Omicron.

Nghiên cứu trên được đánh giá là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Omicron với khả năng đột biến cao đã lan rộng hơn 20 quốc gia và mở ra hy vọng dập tắt được căn bệnh đại dịch này.

Thực hư tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn Ngày 06/12 vừa qua, tạp chí y khoa nổi tiếng Lancet đã đăng tải kết quả của một nghiên cứu lớn đến từ Đại học Oxford (Anh) về việc tiêm kết hợp các loại vắc xin ngừa Covid-19 giúp người được tiêm có phản ứng miễn dịch tốt hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-quoc-tuyen-bo-da-tim-ra-thuoc-giai-cho-dai-dich-covid-19-440794.html