Loại thuốc Vuity này có thể cải thiện tầm nhìn gần bằng cách co lại kích thước của đồng tử, làm giảm lượng ánh sáng ngoại vi truyền qua mắt có thể khiến bạn khó tập trung. Đây là một giải pháp hữu ích đối với những người không muốn đeo kính đọc sách.

Cũng theo các nhà khoa học, chỉ cần nhỏ một giọt vuity vào mỗi mắt giúp cải thiện tầm nhìn gần của người bệnh trong 6 giờ và cải thiện thị lực của người làm việc trên máy tính trong 10 giờ.

So với việc sử dụng kính, thuốc Vuity không làm giảm tầm nhìn xa như kính đọc sách và cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa trong điều kiện ánh sáng bình thường ban ngày.

Vuity có tác dụng tốt nhất đối với những người chỉ bị viễn thị nhẹ đến trung bình, những người trong độ tuổi từ 45 đến 55. Ngoài ra, ở người cao tuổi bị lão thị nghiêm trọng, thuốc nhỏ mắt này không cải thiện tầm nhìn gần đủ để tạo ra sự khác biệt.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, Vuity không sửa tật cận thị, viễn thị hoặc loạn thị thông thường. Thuốc chỉ cải thiện các khiếm khuyết liên quan đến tuổi tác trong tầm nhìn gần. Vì vậy, những người mắc các tật về mắt khác vẫn nên tiếp tục đeo kính ngay cả khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Vuity. Ngoài ra, thuốc cũng không thay thế hoàn toàn kính đọc nhưng có thể giảm thời gian đeo kính.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc không có bất kì tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Khoảng 14,9% đối tượng dùng Vuity có đau đầu nhẹ, so với 7% đối tượng dùng thuốc nhỏ giọt giả dược. Có 5% số người sử dụng Vuity báo cáo các tác dụng phụ khác như đỏ mắt, mờ mắt, đau mắt, suy giảm thị lực, kích ứng mắt và tăng tiết nước mắt.

Do tác dụng của thuốc làm giảm kích thước đồng tử, khiến chúng khó nhìn hơn trong bóng tối, do đó, thuốc không được khuyến khích dùng cho những người lái xe vào ban đêm hoặc cần nhìn rõ trong ánh sáng yếu vì những lý do khác.