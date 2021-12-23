Tin vui: thuốc điều trị bệnh tăng nhãn áp được dùng để cải thiện tầm nhìn cho người lão thị

Tin tức thị trường 23/12/2021 11:18

Mới đây, FDA đã phê duyệt một loại thuốc nhỏ mặt cải thiện tầm nhìn gần cho người lão thị mà không cần phải dùng kính.

Theo Sức khỏe và Đời sống, lão thị là một loại tật khúc xạ, gây cho mắt bị giảm khả năng nhìn gần. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa, thường xuất hiện sau tuổi 40, gây ảnh hưởng đến khả năng nhìn của bệnh nhân.

Thông thường, để khắc phục hiện tượng lão thị, các bác sĩ mắt thường khuyên những người bị lão thị nên đeo kính để giúp cải thiện thị lực, đặc biệt là khi cần nhìn gần.

Tuy nhiên, mới đây, FDA đã phê duyệt một loại thuốc nhỏ mắt có tên gọi Vuity (pilocarpine). Đây là một trong những thuốc nhỏ mắt lâu đời nhất có trong nhãn khoa. Thuốc được sử dụng trong nhiều thập kỷ để điều trị bệnh tăng nhãn áp và cũng là sản phẩm đầu tiên được dùng để điều trị lão thị.

FDA phê duyệt thuốc nhỏ mắt có khả năng cải thiện tầm nhìn gần cho người lão thị - Hình 1
Hình: Internet

Loại thuốc Vuity này có thể cải thiện tầm nhìn gần bằng cách co lại kích thước của đồng tử, làm giảm lượng ánh sáng ngoại vi truyền qua mắt có thể khiến bạn khó tập trung. Đây là một giải pháp hữu ích đối với những người không muốn đeo kính đọc sách.

Cũng theo các nhà khoa học, chỉ cần nhỏ một giọt vuity vào mỗi mắt giúp cải thiện tầm nhìn gần của người bệnh trong 6 giờ và cải thiện thị lực của người làm việc trên máy tính trong 10 giờ.

So với việc sử dụng kính, thuốc Vuity không làm giảm tầm nhìn xa như kính đọc sách và cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa trong điều kiện ánh sáng bình thường ban ngày.

Vuity có tác dụng tốt nhất đối với những người chỉ bị viễn thị nhẹ đến trung bình, những người trong độ tuổi từ 45 đến 55. Ngoài ra, ở người cao tuổi bị lão thị nghiêm trọng, thuốc nhỏ mắt này không cải thiện tầm nhìn gần đủ để tạo ra sự khác biệt.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, Vuity không sửa tật cận thị, viễn thị hoặc loạn thị thông thường. Thuốc chỉ cải thiện các khiếm khuyết liên quan đến tuổi tác trong tầm nhìn gần. Vì vậy, những người mắc các tật về mắt khác vẫn nên tiếp tục đeo kính ngay cả khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Vuity. Ngoài ra, thuốc cũng không thay thế hoàn toàn kính đọc nhưng có thể giảm thời gian đeo kính.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc không có bất kì tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Khoảng 14,9% đối tượng dùng Vuity có đau đầu nhẹ, so với 7% đối tượng dùng thuốc nhỏ giọt giả dược. Có 5% số người sử dụng Vuity báo cáo các tác dụng phụ khác như đỏ mắt, mờ mắt, đau mắt, suy giảm thị lực, kích ứng mắt và tăng tiết nước mắt.

Do tác dụng của thuốc làm giảm kích thước đồng tử, khiến chúng khó nhìn hơn trong bóng tối, do đó, thuốc không được khuyến khích dùng cho những người lái xe vào ban đêm hoặc cần nhìn rõ trong ánh sáng yếu vì những lý do khác.

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Từ khóa:   thuốc nhỏ mắt lão thị Vuity

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