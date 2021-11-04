Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (New York) mới đây đã tiến hành nghiên cứu và tìm ra một loại thuốc đang được dùng để điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên (Hội chứng ALS) có tác dụng chống lại bệnh Alzheimer thể nhẹ.

Loại thuốc này có tên gọi Riluzole. Đây là loại thuốc đã được sử dụng hơn 20 năm để làm chậm sự tiến triển của bệnh xơ cứng teo cơ một bên - ALS (thường được gọi là bệnh Lou Gehrig). Đây là một loại bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, xảy ra khi một số tế bào nơron ở não và tủy sống dần chết đi. Ban đầu người bệnh ban chỉ gặp những vấn đề liên quan đến cơ bắp, rồi dần dần trở thành người tàn tật và cuối cùng cơ hô hấp ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong.

Nghiên cứu được tiến hành trên 50 bệnh nhân từ 50 đến 90 tuổi được dùng thuốc riluzole (26) hoặc giả dược (24) hai lần mỗi ngày trong 6 tháng liên tiếp.

Kết quả cho thấy, thuốc Riluzole làm chậm quá trình suy giảm trao đổi chất ở não và có tác động tích cực đến nhận thức ở những người mắc bệnh Alzheimer thể nhẹ.

Về cơ chế hoạt động, thuốc riluzole nhắm vào một chất dẫn truyền thần kinh trong não gọi là glutamate. Chất glutamate đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết các tế bào thần kinh gửi tín hiệu cho nhau. Các nhà nghiên cứu cho biết, rối loạn điều hòa glutamate chính là bắt đầu một chu kỳ nhiễm độc liên quan đến bệnh Alzheimer.

Sau khi tiến hành nghiên cứu đã phát hiện ra những thay đổi đáng kể về mức độ glutamate ở những bệnh nhân được sử dụng thuốc riluzole. Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý là như nhau giữa những bệnh nhân dùng riluzole và những người dùng giả dược.

T.S Ana Pereira, Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (Thành phố New York) cũng cho biết thêm, cần nghiên cứu sâu hơn với số lượng bệnh nhân lớn hơn được theo dõi trong một thời gian dài hơn để đánh giá chính xác hơn về tính an toàn và hiệu quả của thuốc ở những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.

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