Tìm ra liệu pháp thuốc kết hợp giúp kiểm soát cơn hen suyễn nặng ở trẻ em

Nghiên cứu mới cho thấy, việc thêm Dupilumab - một thuốc kháng thể dạng tiêm vào phương pháp điều trị tiêu chuẩn có thể giúp kiểm soát cơn hen suyễn hiệu quả ở trẻ em.

Hen suyễn là một bệnh hô hấp mạn tính thường gặp ở trẻ em với các triệu chứng phổ biến bao gồm khó thở, ho, khò khè và tức ngực. Theo các nhà nghiên cứu, trẻ em bị hen suyễn nặng có nguy cơ phát triển phổi không bình thường, điều này có thể làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh phổi như khí phế thũng. Nguy hiểm hơn, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hen suyễn có thể khiến trẻ bị xẹp phổi, từ đó gây ra các hiện tượng như giãn phế đa nang tiểu thùy, tràn khí màng khổi, ngừng hô hấp kèm tổn thương não, suy hô hấp, thậm chí có thể dẫn đến tử vong…

Hình: Internet Vì vậy, việc tìm ra cách để cải thiện kiểm soát bệnh hen suyễn ở trẻ em là đặc biệt quan trọng. Theo Sức khỏe và Đời sống, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Nashville, bang Tenn, Hoa Kỳ) đã thử nghiệm ở 408 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi không kiểm soát được bệnh hen suyễn mặc dù đã dùng thuốc dạng hít tiêu chuẩn để ngăn ngừa các cơn triệu chứng. Trẻ được chỉ định ngẫu nhiên để thêm thuốc Dupilumab hoặc giả dược vào phương pháp điều trị thông thường. Thuốc được tiêm hai tuần một lần.

Kết quả sau hơn một năm nghiên cứu đã cho thấy, nhóm trẻ em sử dụng thuốc Dupilumab giảm khoảng 60% các cơn hen suyễn nghiêm trọng, so với nhóm dùng giả dược. Ngoài ra, có 78% số trẻ không có cơn hen suyễn nặng khi dùng thuốc Dupilumab, so với 59% trẻ được dùng giả dược. Dupilumab (dupixent) chuyên được dùng để điều trị bệnh hen suyễn khó chữa ở người lớn và thanh thiếu niên trong vài năm nay. Gần đây, FDA cũng đã phê duyệt thuốc này cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Dupilumab là các kháng thể được thiết kế trong phòng thí nghiệm nhằm vào các chất đặc biệt của hệ thống miễn dịch có liên quan đến việc tạo ra các triệu chứng hen suyễn. Các nhà nghiên cứu cho biết, Dupilumab không phải là sự thay thế cho các loại thuốc hít thông thường mà chỉ điều trị cho một số trẻ nhất định và những bệnh nhân mà liệu pháp tiêu chuẩn không đủ để giảm các triệu chứng hen suyễn. Dupilumab được tiêm 2 tuần/1 lần đã chứng minh là có thể cắt cơn hen suyễn nghiêm trọng và cải thiện chức năng phổi của trẻ em trong hơn một năm sử dụng.

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