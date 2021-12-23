Thu hồi trên toàn quốc nước rửa phụ khoa Daina không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Theo đó, ngày 22/12/2021 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm nước rửa phụ khoa Daina với lý do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, công văn ghi rõ, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm nước rửa phụ khoa Daina 120ml (số lô: 020221; ngày sản xuất: 02/02/2021; hạn dùng: 02/02/2024; trên nhãn ghi SCB: 16/19/CBMP-TH, Công ty TNHH thảo dược Hoàng Long chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty CP TM - DV K & C Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa sản xuất.

Hình: Internet

Lý do thu hồi vì: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được).

Từ thông báo đình chỉ trên, Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Long, Công ty cổ phần TM - DV K & C Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm nước rửa phụ khoa Daina 120ml nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/01/2022.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa: Kiểm tra Công ty TNHH thảo dược Hoàng Long, Công ty cổ phần TM - DV K & C Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát việc thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/01/2022.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

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