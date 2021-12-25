Phát triển vaccine ngừa Covid-19 không dùng kim tiêm hy vọng đối phó với mọi loại biến thể mới trong tương lai

Đại học Southampton - Anh đang phát triển một loại vaccine ngừa Covid-19 không dùng kim tiêm bằng công nghệ DIOSvax đang được thử nghiệm ở Anh, với hy vọng sẽ chống lại được mọi biến thể của SARS-CoV-2.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIHR) Southampton - Tiến sĩ Saul Faust, cho biết: "Loại vaccine ngừa Covid-19 này được hy vọng có thể giúp đối phó với các biến thể mới và coronavirus trong tương lai. Công nghệ này có thể cung cấp khả năng bảo vệ cho rất nhiều người trên toàn thế giới".

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Giáo sư Jonathan Heeney, Đại học Cambridge cũng cho biết thêm: "Khi các biến thể mới xuất hiện và khả năng miễn dịch bắt đầu suy yếu, chúng ta cần các công nghệ mới hơn. Điều quan trọng là tiếp tục phát triển các ứng cử viên vaccine Covid-19 thế hệ mới sẵn sàng giữ chúng ta an toàn trước các mối đe dọa của các chủng virus đột biến tiếp theo".

Trong khi hầu hết các vaccine Covid-19 hiện nay đều sử dụng công nghệ mRNA để nhắm mục tiêu protein đột biến của các mẫu virus được tìm thấy vào tháng 1/2020, công nghệ DIOSvax nhắm vào cách virus có thể đột biến, cho phép nó nhắm mục tiêu vào các biến thể mới nổi.

"Vaccine DIOS-CoVax nhắm mục tiêu vào các yếu tố cấu trúc virus phổ biến đối với tất cả các 'beta-coronavirus' đã biết - những coronavirus là mối đe dọa bệnh tật lớn nhất đối với con người. Đây là những cấu trúc cực kỳ quan trọng đối với vòng đời của virus", Giáo sư Heeney giải thích.

Với cơ chế không dùng kim tiêm, loại vaccine này sẽ tạo ra hy vọng giúp những người mắc chứng sợ kim tiêm vẫn được tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19. Nếu thành công, công nghệ này sẽ được nhân rộng và sản xuất dưới dạng bột để thúc đẩy các nỗ lực tiêm chủng toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

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