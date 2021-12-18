Phát hiện mới: Biến thể Omicron tự nhân bản nhanh hơn Delta 70 lần

Tin tức thị trường 18/12/2021 10:48

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) công bố ngày 16/12, so với biến thể Delta, biến thể Omicron tự nhân bản nhanh hơn 70 lần trong đường hô hấp, dẫn đến khả năng dễ lây lan thông qua tiếp xúc giữa người với người theo cấp số nhân.

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, nhà virus học Michael Chan Chi-wai và các đồng nghiệp tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành thí nghiệm với mô phế quản của người bằng cách đưa vào mẫu thử các biến thể Delta, Omicron và một biến thể khác lưu hành năm 2020. Kết quả cho thấy chỉ trong 24 giờ, biến thể Omicron nhân lên nhanh hơn gấp 70 lần so với biến thể Delta.

Nhà miễn dịch học Wilfredo Garcia-Beltran thuộc Viện Ragon của Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), phát hiện thấy các biến thể của Omicron đã đẩy nhanh quá trình xâm nhập hoặc nhân lên của biến thể này trong mô phế quản. Tuy nhiên, chưa xác định rõ phát hiện này liên quan thế nào với tải lượng virus bên trong hệ hô hấp của một người.

Biến thể Omicron tự nhân bản nhanh hơn Delta 70 lần - Hình 1

So với biến thể Delta, Omicron tự nhân bản nhanh hơn đến 70 lần. Hình internet

Nhà miễn dịch học Marc Veldhoen thuộc Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) lưu ý rằng việc biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn Delta là không tốt, nhất là khi cơ thể không có miễn dịch. Nếu không có khả năng miễn dịch, virus có thể nhanh chóng lây lan từ phế quản đến phổi và các cơ quan khác, gây nguy cơ mắc bệnh nặng.

Theo các nhà nghiên cứu, biến chủng Omicron gắn chặt hơn vào các tế bào và chống lại được một số kháng thể. Mô hình cấu trúc về cách thức Omicron gắn vào tế bào và kháng thể giúp làm rõ phương thức hoạt động của biến thể này, cũng như tạo ra được các kháng thể trung hòa. Các nhà nghiên cứu ví von biến thể Omicron có cấu tạo giống như "hai đôi bàn tay đan vào nhau".

Nhóm nghiên cứu cũng lập ra mô hình về sự đột biến với các kháng thể khác nhau chống lại biến thể Omicron. Kết quả cho thấy các kháng thể tấn công biến thể này theo các cách khác nhau, trong đó một số kháng thể có khả năng mất tác dụng, trong khi số khác vẫn có thể có hiệu quả.

Do đó, bằng cách lây nhiễm cho nhiều người, biến thể Omicron dễ lây truyền có thể gây bệnh nặng hơn và thậm chí là tử vong, dù bản thân nó ít có khả năng gây bệnh. Theo các nghiên cứu gần đây, biến thể Omicron có thể né tránh được phần nào khả năng miễn dịch của vaccine và kháng thể được tạo ra sau lần mắc bệnh trước đó.

Cùng ngày 16/12, Tiến sĩ Anurag Agrawal - Giám đốc Viện Gene và Sinh học tích hợp Ấn Độ (IGIB) bác bỏ những kết luận cho rằng biến thể Omicron chỉ gây biến chứng nhẹ. Bởi theo tiến sĩ Agrawal, phải đến cuối tháng 12 năm nay mới có thể có được những kết luận chính xác về biến thể Omicron.

Lý giải về thực tế hiện nay biến thể Omicron mới chỉ gây triệu chứng bệnh nhẹ và ít gây nguy hiểm ở những trường hợp nhiễm, ông cho rằng người trẻ tuổi đang là những đối tượng dễ nhiễm do tần suất đi lại cao của nhóm người này. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm sẽ dần mở rộng ra trong khuôn khổ các gia đình, người lớn tuổi và người dễ bị tổn thương.

Ông Agrawal cũng cảnh báo rằng dù chỉ gây triệu chứng bệnh nhẹ, các biến thể cũng có khả năng khiến hệ thống chăm sóc y tế tại các nước suy sụp. Do đó, các quốc gia cần chuẩn bị sẵn các biện pháp ứng phó cho kịch bản xấu nhất, bởi ở nhiều quốc gia có quy mô dân số đông, đơn cử như Ấn Độ, số ca bệnh nặng cũng đủ làm sập hệ thống y tế trên toàn quốc.

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Từ khóa:   biến thể Omicron biến thể Delta hô hấp

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