Theo tin từ Đài RT, một nhóm các nhà khoa học tại nước Nga đang phát triển một thuốc mới nhằm giúp các bệnh nhân Covid-19 bớt lo âu, có thể giảm thiểu nguy cơ tương tác có hại với các thuốc đặc trị SARS-CoV-2.

Thanh Niên đưa tin, bà Elena Yakubova, giám đốc y khoa của chương trình Sáng kiến Công nghệ quốc gia Nga chia sẻ: “Chúng tôi đã phát triển một phân tử sáng tạo mới hoạt động một cách có chọn lọc lên cơ chế nhận adrenaline và serotonin, đồng thời đem lại tác dụng chống lo âu, trầm cảm và tăng nhận thức”.

Quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng ở giai đoạn thứ 2 cho thấy loại thuốc này có hiệu quả cao và an toàn khi sử dụng.

Thuốc giảm lo âu ở bệnh nhân Covid-19 đang được nghiên cứu ở Nga

Bà Yakubova chia sẻ thêm, liệu pháp mới mang tên Aviandr và các thử nghiệm cho thấy mức độ lo âu giảm đến hơn phân nửa sau 8 tuần điều trị. Bên cạnh tác dụng làm giảm lo âu, thuốc còn phát huy tác dụng đáng kể trong việc chống trầm cảm.

“Chúng tôi đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với 2 trường hợp, gồm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD) và rối loạn thần kinh liên quan các trường hợp nhiễm Covid-19 kéo dài”, bà cho hay.

Chứng lo âu là tình trạng lo lắng thường xuyên, thái quá và thiếu thực tế về mọi thứ hằng ngày. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có hơn 300 triệu người trên thế giới mắc hội chứng này và nhiều chuyên gia cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn cầu và khiến những dịch vụ hỗ trợ bị quá tải.

Theo chương trình Sáng kiến Công nghệ quốc gia Nga (NTI), thị trường thuốc điều trị hội chứng lo âu này có giá trị ít nhất 7 tỉ USD. Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều thuốc gây tác dụng phụ nghiêm trọng như đau đầu, mệt mỏi và mất ngủ.

Cũng theo nhà khoa học Andrey Ivashchenko tại NTI, nếu kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 khả quan, Bộ Y tế sẽ quyết định tăng tốc để có chứng nhận thuốc Aviandr, giúp cho hàng triệu bệnh nhân Nga được sử dụng liệu pháp tiên tiến và hiệu quả để điều trị rối loạn hệ thần kinh trung ương hậu Covid-19.

Thực hư tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn Ngày 06/12 vừa qua, tạp chí y khoa nổi tiếng Lancet đã đăng tải kết quả của một nghiên cứu lớn đến từ Đại học Oxford (Anh) về việc tiêm kết hợp các loại vắc xin ngừa Covid-19 giúp người được tiêm có phản ứng miễn dịch tốt hơn.

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