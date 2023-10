Các bác sĩ chia tăng huyết áp làm 2 loại, đó là:

Tăng huyết áp nguyên phát: 90% chưa rõ nguyên nhân

Tăng huyết áp thứ phát: Do xơ vữa động mạch gây hẹp động mạch (động mạch chủ, động mạch thận), các bệnh về thận, động mạch vành tim…, bệnh đái tháo đường, tăng mỡ máu hoặc do dùng một số loại thuốc (corticoid…). Ngoài ra cũng có thể là do chế độ ăn uống không hợp lý (thói quen ăn mặn, uống nhiều rượu, bia…); căng thẳng thần kinh kéo dài (stress,…); do béo phì, lười vận động…

Các biến chứng của căn bệnh tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở nam giới

Bệnh tăng huyết áp còn được gọi là "bệnh thầm lặng giết người", bởi có thể gây ra nhiều biến chứng, đặc biệt là bệnh nhồi máu cơ tim do các mảng xơ vữa bám trong lòng mạch vành gây hẹp dần lòng mạch, khiến máu không đủ dẫn để nuôi tim, gây ra triệu chứng mệt, đau ngực khi gắng sức. Đặc biệt, mảng xơ vữa này có thể đột ngột bị vỡ ra do stress hoặc do huyết áp cao, tạo nên cục huyết khối cấp tính, gây ra hiện tượng nhồi máu cơ tim cấp.

Tăng huyết áp nếu không được kiểm soát tốt có thể dẫn tới biến chứng suy tim vì khi bị tăng huyết áp, tim sẽ co bóp nhiều hơn để bơm một lượng máu ra các mạch ngoại biên. Hậu quả của việc gắng sức lâu ngày này là làm cơ tim dày lên, cứng hơn, ít đàn hồi giãn nở so với tim người bình thường, từ đó gây suy giảm chức năng đưa máu về tim và gây ra căn bệnh đột quỵ - căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở nước ta và trên thế giới.

Tăng huyết áp cũng có thể làm ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống mạch máu trong cơ thể, đặc biệt ảnh hưởng tới những mạch máu ở xa như động mạch hai chân. Các mạch máu này cứng lên, bị xơ vữa, vôi hóa gây hẹp hoặc tắc nghẽn. Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp lâu ngày sẽ làm giảm chức năng thận gây suy thận.

Đặc biệt, trong một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), được công bố trên tạp chí Hypertension, đã chứng minh tăng huyết áp có thể dẫn đến bệnh Alzheimer chủ yếu gặp ở một số nam giới.

Nhóm nghiên cứu này đã tiến hành quan sát từ 1.000 người đàn ông Thụy Điển lớn tuổi được theo dõi lên đến 24 năm, có huyết áp vào ban đêm cao hơn ban ngày nên nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn đàn ông trẻ tuổi hoặc nữ giới.

Nên làm gì hạn chế biến chứng do bệnh tăng huyết áp?

Cho đến nay, bệnh tăng huyết áp vẫn chưa có biện pháp nào để điều trị khỏi hẳn, nhất lầ huyết áp tăng vào ban đêm ở một số nam giới, vì vậy, khi bị tăng huyết áp, người bệnh nên thăm khám thường xuyên và tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ. Không tự ý mua thuốc bên ngoài và không mua các loại thuốc chưa được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành.

Ngoài ra, người mắc bệnh tăng huyết áp cần có chế độ ăn, uống hợp lý (không ăn mặn, kiêng mỡ động vật, không uống rượu, bia, ăn nhiều rau trong các bữa ăn, trái cây…) và thường xuyên tập thể dục, vận động cơ thể để nâng cao sức khỏe.