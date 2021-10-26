Merck xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc đặc trị Covid-19

Tin tức thị trường 26/10/2021 15:19

Hãng dược phẩm Merck & Co Inc của Mỹ đã gửi đơn lên cục FDA xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc trị Covid-19 có tên gọi là Molnupiravir.

 

Trong thông báo ngày 11/10/2021 vừa qua, hãng dược phẩm Merck & Co Inc của Mỹ thông báo đã gửi đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (viết tắt là FDA) xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc Molnupiravir - dùng để điều trị Covid-19 thể vừa và nhẹ do công ty phát triển. Và nếu được FDA phê duyệt, đây sẽ là loại thuốc uống đầu tiên dùng để điều trị Covid-19.

Các dữ liệu mới công bố hồi tuần trước cho thấy, Molnupiravir mang lại hiệu quả cao với khả năng ngăn chặn 50% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở nhóm có nguy cơ mắc biến chứng nặng nhất khi nhiễm Covid-19. Nếu được cấp phép, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm Covid-19 có thể sử dụng loại thuốc uống này để điều trị tại nhà, nhằm giảm các triệu chứng của bệnh và tăng tốc độ bình phục.

Merck xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc đặc trị Covid-19 - Ảnh 1

Nếu được FDA phê duyệt, đây sẽ là một bước đột phá tuyệt vời, giúp giảm tải áp lực đối với các bệnh viện tại Mỹ và hạn chế bùng phát đại dịch ở các nước nghèo trên thế giới vốn có hệ thống y tế yếu kém.

TS. Nicholas Kartsonis (lãnh đạo cấp cao của Merck) phát biểu: Giá trị nằm ở chỗ thuốc Molnupiravir giúp bạn không phải đến bệnh viện và đối mặt với những nguy cơ khác. Tôi nghĩ đây là một công cụ cực mạnh.

Loại thuốc này cũng sẽ giúp con người tăng khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 theo hai cách kết hợp: Điều trị bằng cách dùng thuốc và phòng ngừa thông qua tiêm chủng.

Theo ghi nhận của các chuyên gia nghiên cứu, các loại thuốc được sử dụng trong điều trị Covid-19 hiện nay gồm Remdesivir và Dexamethasone của Gilead Sciences Inc chỉ được dùng khi bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

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