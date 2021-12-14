FDA chính thức cấp phép sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm Covid-19

Mới đây FDA đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc Evusheld - Là loại thuốc có sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng (tixagevimab và cilgavimab) để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19.

Theo báo Sức khỏe đời sống, thuốc Evusheld sẽ được sử dụng ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên với cân nặng ít nhất là 40 kg. Những người này đang không bị nhiễm SARS-CoV-2, chưa tiếp xúc với cá nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian gần và đáp ứng các điều kiện khác như: - Có hệ thống miễn dịch bị tổn hại ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng do bệnh lý hoặc do dùng thuốc ức chế miễn dịch và không đáp ứng miễn dịch đầy đủ với tiêm chủng COVID-19.

- Có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với vaccine COVID-19 và / hoặc các thành phần có trong vaccine. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA - TS Patrizia Cavazzoni, cho biết: Vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất hiện có để chống lại COVID-19. Tuy nhiên, có một số người bị tổn thương hệ miễn dịch, có thể không đáp ứng miễn dịch đầy đủ với việc tiêm vaccine COVID-19, hoặc những người có tiền sử phản ứng có hại nghiêm trọng với vaccine COVID-19, cần một phương án phòng ngừa thay thế. Việc cho phép sử dụng sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng để giảm nguy cơ phát triển COVID-19 ở những người này.

Thuốc kháng thể Evusheld của AstraZeneca được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp là kết hợp của 2 kháng thể đơn dòng tixagevimab và cilgavimab. Tixagevimab và cilgavimab là các kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài đặc biệt sự chống lại protein đột biến của SARS-CoV-2, được thiết kế để ngăn chặn sự gắn kết và xâm nhập của virus vào tế bào người. Dựa trên đánh giá của FDA về tổng số bằng chứng khoa học có sẵn, FDA đã xác định thuốc Evusheld có thể có hiệu quả để sử dụng dự phòng trước phơi nhiễm ở một số người lớn và trẻ em với điều kiện nhất định. Trong thử nghiệm đánh giá hiệu quả của thuốc Evusheld - một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược ở người lớn trên 59 tuổi hoặc có tình trạng bệnh mãn tính đã xác định trước hoặc có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn và không có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với nhiễm SARS-CoV-2 khi bắt đầu thử nghiệm. Có 3.441 người nhận Evusheld và 1.731 người nhận giả dược. Kết quả cho thấy, những người nhận Evusheld giảm 77% nguy cơ phát triển COVID-19 so với những người nhận giả dược. Trong các phân tích bổ sung, việc giảm nguy cơ phát triển COVID-19 được duy trì ở những người dùng evusheld trong sáu tháng. Các tác dụng phụ phổ biến nhất có thể xảy ra khi dùng evusheld bao gồm: Phản ứng quá mẫn (bao gồm cả phản vệ), chảy máu tại chỗ tiêm, nhức đầu, mệt mỏi và ho.

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