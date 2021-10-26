Các nhà khoa học đã tìm ra chất ức chế hóa học giúp giảm béo phì

Tin tức thị trường 26/10/2021 15:18

Các nhà nghiên cứu tại Johns Hopkins Medicine đã phát hiện ra hoạt chất có tác dụng kích thích các tế bào đốt cháy chất béo, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì.

 

Theo các nhà khoa học, hiện nay chưa có loại thuốc nào được chứng minh có hiệu quả để điều trị căn bệnh béo phì. Tuy nhiên, mới đây, tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, các nhà nghiên cứu đã tìm ra chất ức chế hóa học của enzyme PDE9 có tác dụng kích hoạt đốt cháy chất béo để giảm béo phì và giảm nguy cơ tích tụ chất béo trong gan và tim.

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015, các nhà khoa học đã chứng minh enzyme PDE9 góp phần gây ra bệnh tim do nguy cơ tăng huyết áp. Do đó, việc ngăn chặn enzyme PDE9 sẽ giúp tăng số lượng của một phân tử nhỏ (vòng GMP), từ đó kiểm soát chức năng tế bào trên khắp cơ thể và kích thích các tế bào đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Các nhà khoa học đã tìm ra chất ức chế hóa học giúp giảm béo phì - Ảnh 1
Hình minh họa

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn cho thấy chất ức chế PDE9 có thể cải thiện hội chứng tim mạch bao gồm tăng huyết áp, tăng đường huyết, cholesterol và triglyceride máu cao và mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt vùng eo. Các chuyên gia y tế xem hội chứng tim mạch như là một đại dịch và là nguy cơ chính gây mắc các bệnh về tim, đột quỵ, đái tháo đường type 2, ung thư và Covid-19.

Các kết quả dựa trên việc nghiên cứu và quan sát những người mắc bệnh béo phì cho thấy, những người nhận được thuốc này cho kết quả dung nạp tốt mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Và như vậy, nếu được sử dụng trên cơ thể con người, một người nặng khoảng 113 kg có thể giảm 23 kg với chất ức chế PDE9 dạng uống mà chưa tính đến cần phải thay đổi thói quen ăn uống hoặc phải tập thể dục để giảm cân. Nếu khi kết hợp cả chế độ ăn uống và tập thể dục thì tác dụng của thuốc có thể còn nhiều hơn.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học cũng sẽ nghiên cứu và tìm hiểu xem liệu các chất ức chế PDE9 có tạo ra tác dụng tích cực tương tự ở nam giới và nữ giới sau thời kỳ mãn kinh hay không.

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