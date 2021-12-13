Bộ Y tế phê duyệt được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca

Tin tức thị trường 13/12/2021 14:21

Theo đó, trong ngày 12/12, trong văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế đã nêu rõ: Trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 bị hạn chế, người dân có thể được phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca.

Bộ Y tế phê duyệt được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca - Ảnh 1
Bộ Y tế phê duyệt được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca 

Cụ thể, ngày 12/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quân Y, Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất với các vaccine phòng COVID-19 khác.

Theo báo Sức khỏe đời sống, thực hiện chiến lược tiêm chủng của Chính phủ, từ tháng 3/2021 đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vaccine phòng COVID-19 (cập nhật đến ngày 11/12)  có công nghệ sản xuất khác nhau (vaccine do Astrazeneca, Pfizer, Moderna... sản xuất), trong đó đã có hơn 75 triệu liều tiêm mũi 1 và hơn 56 triệu liều tiêm mũi 2.

Ngày 08/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng loại vaccine khác, cụ thể:

Nếu tiêm mũi 1 bằng vaccine Astrazeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna; Hoặc nếu mũi 1 tiêm vaccine Moderna thì mũi 2 có thể tiêm vaccine Pfizer và ngược lại.

Bộ Y tế cũng có văn bản hướng dẫn cụ thể để sử dụng vaccine hợp lý, an toàn và hiệu quả vaccine Moderna, tiếp theo công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và công văn số 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021 như sau:

Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc Astrazeneca. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vaccine Pfizer theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vaccine do Astrazeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

Từ khóa:   vacxin ngừa Covid-19

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