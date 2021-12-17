Bà bầu đã có "trợ thủ" giúp cải thiện triệu chứng nghén trong thai kỳ

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California – Davis Health đã phát hiện ra một loại men vi sinh giúp cải thiện hiệu quả các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và táo bón cho phụ nữ mang thai.

Sức khỏe đời sống đưa tin, theo các chuyên gia, trong thời kỳ mang thai, các hormone tự nhiên của cơ thể như estrogen và progesterone tăng lên, dẫn đến thay đổi về thể chất, kể cả hệ vi sinh vật đường ruột, các chức năng của hệ tiêu hóa và gây ra nhiều triệu chứng không mong muốn như buồn nôn, nôn và táo bón.

Viên nang probiotic giúp cải thiện hiệu quả các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và táo bón khi phụ nữ mang thai

Men vi sinh (Probiotics) hay còn được gọi là "vi khuẩn có lợi" có rất nhiều ở các loại thực phẩm như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp… hoặc có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung. Probiotics được bán dưới dạng không cần kê đơn và chủ yếu chứa Lactobacillus, một loại vi khuẩn tốt. Trung bình, mỗi viên nang chứa khoảng 10 tỷ mẫu cấy sống tại thời điểm sản xuất, hỗ trợ "hệ vi sinh vật đường ruột".

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California – Davis Health đã tiến hành nghiên cứu để làm rõ lợi ích của probiotics đối với thai kỳ.

Nghiên cứu được kéo dài trong 16 ngày với sự tham gia của 32 người được cho uống một viên nang probiotic 2 lần/ngày trong 6 ngày, sau đó nghỉ 2 ngày, rồi lặp lại chu trình. Sau 17 đợt quan sát, kết quả cho thấy, probiotic làm giảm đáng kể tình trạng buồn nôn và nôn. Số giờ buồn nôn (số giờ người tham gia cảm thấy buồn nôn) giảm 16% và số lần nôn giảm 33%.

Hơn thế, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, việc uống men vi sinh sẽ làm tăng vi khuẩn sản xuất hydrolase muối mật, tăng nồng độ vitamin E, giảm vi khuẩn đường ruột Akkermansia và A. muciniphila… Nhờ đó làm giảm mức độ nôn khi mang thai.

Ngoài ra, việc bổ sung probiotics còn giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng táo bón, mệt mỏi, kém ăn và khó duy trì các hoạt động bình thường ở đối tượng phụ nữ đang mang bầu.

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