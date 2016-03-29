Xem lại 4 clip cover hút hơn 1 triệu lượt xem của bạn gái màn ảnh Sơn Tùng M-TP

Tin tức giải trí 29/03/2016 16:55

Dễ thương, đáng yêu và giọng hát trong trẻo, truyền cảm... là những gì khiến Võ Ê Vo nổi đình đám trong giới hot teen.

Võ Ê Vo (21 tuổi, quê Quảng Bình) hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, chuyên ngành Sư phạm. Thời học phổ thông, cô là gương mặt khá nổi bật của trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng nhiều thành tích văn nghệ, thể thao...

9X từng giành giải nhất bóng chuyền tỉnh Quảng Bình năm 2009, giải nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Quảng Bình năm 2008, 2 huy chương bạc môn đá cầu đơn nữ và đôi nữ năm 2012, top 12 chung kết Hot V-teen khu vực Đà Nẵng...

Ê Vo thường xuyên được mời làm mẫu ảnh, chụp quảng cáo cho các shop thời trang... Tuy cát-xê không cao, song nữ sinh người Quảng Bình xem đó như niềm đam mê nghệ thuật.

Nữ sinh từng gây chú ý qua các clip cover thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng ca trong trẻo, 9X nhanh chóng chiếm được tình cảm của dân mạng. Hiện tại, trang cá nhân của cô gái 20 tuổi có hơn 100.000 người theo dõi. 

Tháng 4/2015, Võ Ê Vo tham gia cuộc thi Cặp đôi màn ảnh với Sơn Tùng M-TP. Trong chương trình, các cô gái phải vượt qua phần thi chụp ảnh và diễn xuất trước ống kính để lựa chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Trong ảnh, cô cùng bố vào Sài Gòn dự thi. Nữ sinh Quảng Bình chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước phần thi của mình. Cô cho hay, lúc đó rất hồi hộp nhưng cũng nôn nóng vì sắp được diễn xuất chung với nam ca sĩ Em của ngày hôm qua.

Vượt qua hơn 1.000 ứng cử viên, Ê Vo thuyết phục được ban giám khảo.

Sau cuộc thi, 9X sẽ sánh đôi cùng Sơn Tùng M-TP với vai trò "bạn gái" trong các dự án nghệ thuật. "Lúc nhận được thông báo chiến thắng, mình còn không tin là sự thật. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò mới này" - cô chia sẻ.

Cùng xem một số hình ảnh xinh xắn của hot girl Võ Ê Vo:

Xem lại 4 clip cover hút hơn 1 triệu lượt xem của bạn gái màn ảnh Sơn Tùng M-TP - Ảnh 1
Từ lúc 4 tuổi, mẹ Võ Ê Vo đi làm ăn xa nên cô sống cùng bố tại Quảng Bình. Đến năm lớp 10, Ê Vo chuyển vào Huế học tập và sinh sống cho tới bây giờ.

Xem lại 4 clip cover hút hơn 1 triệu lượt xem của bạn gái màn ảnh Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2
Sau khi hoàn thành các dự án với Sơn Tùng M-TP tại TP HCM, Ê Vo sẽ trở lại Huế tiếp tục công việc học tập.

Xem lại 4 clip cover hút hơn 1 triệu lượt xem của bạn gái màn ảnh Sơn Tùng M-TP - Ảnh 3

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh