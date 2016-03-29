Xem lại 4 clip cover hút hơn 1 triệu lượt xem của bạn gái màn ảnh Sơn Tùng M-TP

9X từng giành giải nhất bóng chuyền tỉnh Quảng Bình năm 2009, giải nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Quảng Bình năm 2008, 2 huy chương bạc môn đá cầu đơn nữ và đôi nữ năm 2012, top 12 chung kết Hot V-teen khu vực Đà Nẵng...

Võ Ê Vo (21 tuổi, quê Quảng Bình) hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, chuyên ngành Sư phạm. Thời học phổ thông, cô là gương mặt khá nổi bật của trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng nhiều thành tích văn nghệ, thể thao...

Ê Vo thường xuyên được mời làm mẫu ảnh, chụp quảng cáo cho các shop thời trang ... Tuy cát-xê không cao, song nữ sinh người Quảng Bình xem đó như niềm đam mê nghệ thuật.

Nữ sinh từng gây chú ý qua các clip cover thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng ca trong trẻo, 9X nhanh chóng chiếm được tình cảm của dân mạng. Hiện tại, trang cá nhân của cô gái 20 tuổi có hơn 100.000 người theo dõi.

Tháng 4/2015, Võ Ê Vo tham gia cuộc thi Cặp đôi màn ảnh với Sơn Tùng M-TP. Trong chương trình, các cô gái phải vượt qua phần thi chụp ảnh và diễn xuất trước ống kính để lựa chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Trong ảnh, cô cùng bố vào Sài Gòn dự thi. Nữ sinh Quảng Bình chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước phần thi của mình. Cô cho hay, lúc đó rất hồi hộp nhưng cũng nôn nóng vì sắp được diễn xuất chung với nam ca sĩ Em của ngày hôm qua.

Vượt qua hơn 1.000 ứng cử viên, Ê Vo thuyết phục được ban giám khảo.

Sau cuộc thi, 9X sẽ sánh đôi cùng Sơn Tùng M-TP với vai trò "bạn gái" trong các dự án nghệ thuật. "Lúc nhận được thông báo chiến thắng, mình còn không tin là sự thật. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò mới này" - cô chia sẻ.

Cùng xem một số hình ảnh xinh xắn của hot girl Võ Ê Vo: