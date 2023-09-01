Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan?

Tin tức giải trí 01/09/2023 12:30

Lê Hoàng Phương chia sẻ với truyền thông việc cô muốn chinh phục vị trí Top 5 Miss Grand International 2023 thì một tin vui liên quan đến cuộc thi khiến người yêu mến nàng hậu cảm thấy vui và đặt trọn niềm tin vào người đẹp. 

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 1
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo chia sẻ với Dân Việt, BTC Miss Grand Vietnam cho biết, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được đăng cai tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Trước thềm cuộc thi sắc đẹp này chính thức khởi động, Lê Hoàng Phương bất ngờ nhận "tin vui", được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán góp mặt trong Top 5 Miss Grand International 2023 với danh hiệu Á hậu 4 trong khi đại diện Thái Lan được dự đoán dừng chân ở Top 10 chung cuộc.

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 2
Lê Hoàng Phương được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán góp mặt trong Top 5 Miss Grand International 2023 với danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: Báo Dân Việt.

Bảng xếp hạng của chuyên trang sắc đẹp này dự đoán chủ nhân vương miện Miss Grand International năm 2023 sẽ là đại diện Philippines. Xếp sau mỹ nhân Philippines. Tiếp theo sẽ lần lượt 4 người đẹp góp mặt là: Colombia; Peru; Mỹ; Việt Nam; Cộng hòa Séc; Indonesia; Myanmar; Venezuela và Thái Lan…

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 3
Người đẹp Thái Lan được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán góp mặt trong Top 10. Ảnh: Báo Dân Việt.

Từ kết quả bảng xếp hạng dự đoán của Sash Factor dù không phải kết quả chính thức nhưng các chuyên gia của chuyên trang sắc đẹp này đánh giá cao Lê Hoàng Phương giúp cô càng nhận được sự kỳ vọng của cộng đồng yêu nhan sắc Việt.

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 4
Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, cao 1,76 m, số đo ba vòng 87-63-95 cm. Ảnh: 2Sao. 
Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 5
Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 vào tháng 10 do Việt Nam đăng cai. Ảnh: Báo Dân Việt.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995. Người đẹp gây ấn tượng khi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao 1,76m và số đo ba vòng ấn tượng lần lượt là 87 - 63 - 95cm. Trước đó, cô cũng đã tốt nghiệp ngành Kiến trúc - Mỹ thuật tại Đại học Công nghệ TPHCM năm 2021 và là một trong bốn sinh viên điểm cao nhất trong đợt bảo vệ đồ án. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương cũng từng lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 6
Top 5 Miss Grand Vietnam 2023. Ảnh: 2Sao. 

Người đẹp Khánh Hòa đã vượt qua hơn 40 thí sinh ở vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2023 để trở thành chủ nhân của vương miện danh giá. Các danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho Á hậu 1 Bùi Khánh Linh (Bắc Giang); Á hậu 2 cho Trương Quý Minh Nhàn (Thừa Thiên Huế); Á hậu 3 được trao cho Lê Thị Hồng Hạnh (Thái Bình) và danh hiệu Á hậu 4 là Đặng Hoàng Tâm Như (Thừa Thiên Huế).

Sau chung kết Miss Grand Vietnam 2023 với chiến thắng thuộc về Lê Hoàng Phương, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International nhận định, người đẹp 28 tuổi đáp ứng được các tiêu chí về sắc đẹp, hình thể và trí tuệ nên sẽ là thí sinh mạnh khi "chinh chiến" cuộc thi Miss Grand International 2023.

Vừa đề ra mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International, Lê Hoàng Phương nhận ngay “tin vui” vượt mặt mỹ nhân Thái Lan? - Ảnh 7
Hình ảnh Lê Hoàng Phương bên ông Nawat tại chung kết Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam. Ảnh: Báo Dân Việt. 

"Lê Hoàng Phương có đủ "4B" mà BTC Miss Grand International tìm kiếm gồm: Beauty (sắc đẹp), Body (hình thể), Brain (trí tuệ), Business (kinh doanh). Bên cạnh đó, Lê Hoàng Phương còn là người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong showbiz, kỹ năng tiếng Anh tốt, tính cách hòa đồng, thân thiện để đại diện Việt Nam chào đón những đoàn quốc tế", NTK Đỗ Long - Thành viên Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ. 

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Người đẹp Lê Hoàng Phương của Khánh Hòa xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam trong đêm chung kết diễn ra tối 27/8.

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