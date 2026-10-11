Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 8/2011. Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu vốn, đến tháng 9/2025, bà Lý Thùy Chang quay lại giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm giám đốc, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu lên 99% vốn.

Theo thông tin báo Tiền Phong , trong ba doanh nghiệp liên quan đến cặp vợ chồng nghệ sĩ bị nêu tên, Công ty TNHH Lavender Sài Gòn (địa chỉ 61 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM) có số nợ lớn nhất, hơn 5 tỷ đồng.

Bà Chang từng là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc, đến tháng 9/2026, vị trí này được chuyển giao cho bà Võ Thị Kim Nga. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn nợ thuế hơn 81 triệu đồng.

Công ty cổ phần đầu tư Côn Sơn, trụ sở tại 80-84 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (nhà hàng Côn Sơn Restaurant), đang nợ thuế hơn 100 triệu đồng. Doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2021 với vốn điều lệ 60 tỷ đồng; bà Lý Thùy Chang sở hữu 70% vốn, Công ty cổ phần Lavender By Chang nắm 20%, và ông Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) sở hữu 10% còn lại.

Cùng danh sách trên theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Công ty TNHH một thành viên Tăng Nhật Tuệ được thành lập năm 2015, địa chỉ trụ sở chính nằm trên đường Trần Văn Đang (thuộc phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, đào tạo và sản xuất nhóm nhạc thần tượng, thường được biết đến với tên gọi Tăng Nhật Tuệ Production.

Công ty trên do ông Lê Duy Linh (tên thật của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ), sinh năm 1986, làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Lê Duy Linh (tên thật của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, qua hai lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh vào tháng 10-2023 và tháng 1-2025, ông Lê Duy Linh vẫn làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên theo thông tin đăng ký tháng 7-2025 thì ông Lê Duy Linh không còn đứng tên giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mà chỉ còn đứng tên chủ doanh nghiệp.

Còn theo thông tin mới nhất thì người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Trần Thị Lan Phương.

Ngày 3-7, Công an TP.HCM đã công bố việc bắt Lê Duy Linh (ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ hoạt động ở nhiều lĩnh vực: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và từng là ông bầu nhóm nhạc.

Nhiều đơn vị khác trong lĩnh vực này cũng bị nêu tên Công ty cổ phần giải trí Rồng nợ hơn 5,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần phim Giải Phóng nợ hơn 4,33 tỷ đồng, Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc nợ hơn 4,2 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ giải trí Việt nợ hơn 3,77 tỷ đồng, Công ty TNHH 777 Entertainment nợ gần 357 triệu đồng.