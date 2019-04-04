Vinahouse là gì? Phong cách quẩy Vinahouse 2019 thế nào?

Tin tức giải trí 04/04/2019 14:45

Vinahouse là gì? là thắc mắc của rất nhiều người. Đặc biệt là những bạn trẻ tuổi, có niềm đam mê với âm nhạc. Đã có nhiều hiện tượng nổi lên nhờ biết cách "Quẩy" nhạc Vinahouse như Khá "Bảnh"...

VINAHOUSE LÀ GÌ?

Dòng nhạc vinahouse được xuất hiện từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20. Đây là một nhánh của dòng nhạc house trên thế giới. Ban đầu, dòng nhạc này thường hay được gọi là “nhạc bay”, “nhạc sàn” hay “nhạc vũ trường”,... Về sau, dân trong nghề chính thức đặt cho nó cái tên là Vinahouse - dòng nhạc house do người Việt sáng tạo. Đây cũng là cái tên thể hiện sự gần gũi của dòng nhạc này.

Vinahouse được chơi với tốc độ cao, có thể lên tới 140 nhịp cho mỗi phút nhưng tiết tấu lại đơn giản, vui nhộn nên rất dễ tạo sự gần gũi. Đồng thời có thể áp dụng trên bất kỳ thể loại nhạc nào từ pop, rock đến nhạc đồng quê,...

Vinahouse là gì? Phong cách quẩy Vinahouse 2019 thế nào? - Ảnh 1

Tại Việt Nam, dòng nhạc vinahouse lần đầu tiên được xuất hiện dưới hình thức là các bản remix của các ca khúc “hit” trong nền giải trí Việt Nam. Bản remix đầu tiên đặt dấu ấn cho sự ra đời của dòng nhạc này là ca khúc “Tình Phai”. Do DJ Hoàng Trọc và DJ Alan Tian (người Singapore) thể hiện.

Người đầu tiên sử dụng khoa học máy tính, các phần mềm hòa âm phối khí hiện đại vào việc sản xuất nhạc Vinahouse là DJ & nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Anh. Vào năm 2004, Hoàng Anh giành giải quán quân cuộc thi Heineken DJ Contest.

Năm 2006, Hoàng Anh là DJ đầu tiên tại Việt Nam phát hành album riêng mang tên “Một nửa nụ hôn”. Album này do chính anh thực hiện tất cả các công đoạn sáng tác, hòa âm, phối khí và master. Những năm sau này, nối gót theo con đường sự nghiệp của Hoàng Anh, nhiều DJ Việt Nam cũng như nước ngoài đã tiếp tục sản xuất các bản remix và ca khúc mới thuộc thể loại Vinahouse.

DÂN VINAHOUSE LÀ GÌ?

Dân vinahouse được hiểu một cách nôm na là những nhà sản xuất âm nhạc, các DJ hay sử dụng dòng nhạc này. Hoặc cũng có thể hiểu rộng hơn là những người yêu thích, đam mê thể loại nhạc Vinahouse. Điển hình có thể kể đến Khá "Bảnh", nếu bạn chưa biết người này thì nên xem bài viết: Khá Bảnh là ai? Tiểu sử của "Giang hồ Bắc Ninh" Khá Bảnh

Vinahouse là gì? Phong cách quẩy Vinahouse 2019 thế nào? - Ảnh 2

QUẨY VINAHOUSE LÀ GÌ?

Nhảy vinahouse là gì? hay Quẩy vinahouse là gì? Đây là một khái niệm trong lĩnh vực âm nhạc điện tử của nước ta khi dòng nhạc Vinahouse trở nên nổi tiếng và phổ biến hơn. Nhảy hay còn gọi là quẩy là một hành động cảm thụ âm nhạc, muốn đắm mình theo các nhịp điệu và tiết tấu sôi động, bắt tai của Vinahouse.

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA VINAHOUSE

Mặc dù xuất hiện từ lâu nhưng mãi đến năm 2009 - khi trào lưu nhạc DJ phát triển mạnh mẽ ở nước ta thì dòng Vinahouse mới thực sự bùng nổ. Nhiều diễn đàn về dòng nhạc này đã ra đời như  DJ Club, Club DJ vn, beat.vn, vn88,...

Năm 2011, tại sự kiện Heineken Countdown diễn ra tại Hà Nội, trước hơn 40.000 khán gián, DJ Wang đã biểu diễn hai bản remix đậm chất Vinahouse là “Nếu như anh đến” và “Bay” nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ phía khán giản. Dòng nhạc Vinahouse cũng được đón nhận nồng nhiệt bắt đầu từ đây.

Từ 2011 đến nay, dòng nhạc Vinahouse bắt đầu được sử dụng nhiều trong các quán bar club, các shop thời trang, quán cafe, quán ăn,... Đâu đâu cũng có thể bắt gặp những giai điệu bắt tai của dòng nhạc này. Một ưu điểm lớn của thể loại nhạc này chính là khả năng tập trung, khuấy động bầu không khí và on top nhanh hơn.

NHỮNG GIAI ĐIỆU NHẠC VINAHOUSE ĐƯỢC YÊU THÍCH

  • Ca khúc “Tình Phai” - DJ Hoàng Trọc và DJ Alan Tian.

  • Album “Một nửa nụ hôn” - DJ/ Producer Hoàng Anh

  • Bản remix “Thiên đường” (ca sĩ Ngô Thanh Vân) - DJ Hoàng Anh

  • Bản remix “Thank You” (Dido) - DJ Thiện Hí

  • Remix “Nếu như anh đến” (ca sĩ Văn Mai Hương) - DJ Wang

  • Remix “Bay” (Ca sĩ Thu Minh) - DJ Wang

  • Để cho anh khóc - Lê Bảo Bình (cover)

Vinahouse là gì? Phong cách quẩy Vinahouse 2019 thế nào? - Ảnh 3

VINAHOUSE VÀ EDM KHÁC NHAU CHỖ NÀO?

Vinahouse là gì? Phong cách quẩy Vinahouse 2019 thế nào? - Ảnh 4

Bạn có thể nghe nhắc nhiều đến cái tên Vinahouse hay EDM. Tuy nhiên, 2 dòng nhạc này lại có những sự liên quan mật thiết nhé. Nhiều người cho rằng Vinahouse chính là cái nôi của dòng EDM.

Cụ thể, DJ Hoàng Anh là người tiên phong trong việc sử dụng các phần mềm hiện đại để sản xuất nhạc Vinahouse. Chính sự thành công này sẽ mở lối cho dòng EDM việt phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Nhìn chung, có thể hiểu 1 cách đơn giản là về bản chất vinahouse là 1 dòng trong EDM (Electronic Dance Music – nhạc điện tử). Nhiều người cho rằng vinahouse khá đơn điệu, đều đều và vô hồn,... Trong khi nhạc EDM có phần sôi động hơn, và bao gồm nhiều dòng nhạc như techno, house, electro house, dubstep, trap,... phù hợp với thị hiếu của đông đảo người nghe. Tuy nhiên, dù có khác nhau 1 chút về giai điệu nhưng không thể phủ định được sức đóng góp của Vinahouse với sự phát triển của EDM tại Việt Nam.

Hiện nay, vinahouse không phải là xu hướng mà nó đã chính thức trở thành 1 phần trong nền âm nhạc Việt Nam rồi. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ, vinahouse là gì? Sự khác biệt giữa Vinahouse và EDM. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích nhất để phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

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