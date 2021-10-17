Vân Dung nói gì khi được hỏi liệu Táo Quân 2022 có được thực hiện hay không?

Đây là câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2021.

Vân Dung hiện đang gây được chú ý với vai diễn bà chủ nhà trọ hài hước trong phim 11 tháng 5 ngày. Mới đây, nữ diễn viên nhận lời tham gia chương trình Phụ nữ là để yêu thương với vai trò khách mời được nhiều khán giả quan tâm.

Vân Dung trong Táo quân 2021.

Tại đây, khi được hỏi liệu năm nay chương trình Táo quân 2022 có được thực hiện hay không, Vân Dung cho biết: "Tôi cũng đang hồi hộp lắm, không biết sắp tới các Táo có được lên chầu không. Nếu chương trình được thực hiện thì kịch bản phải được chuẩn bị từ tháng này rồi".

Cũng trong chương trình này, NSƯT Xuân Bắc - người quen thuộc với vai diễn Nam Tào trong Táo Quân bày tỏ sự thán phục trước sức lao động của Vân Dung: "Chúng tôi tập hàng trăm tiểu phẩm nhưng có mỗi Vân Dung là nữ diễn viên bền bỉ theo nhóm anh em chúng tôi. Trong Táo Quân, mỗi năm cũng có các chị, các em nhưng chỉ có Vân Dung là không năm nào thiếu".

Xuân Bắc nhận định: "Với tôi, Vân Dung là một trong những diễn viên hàng hiệu của sân khấu phía Bắc nói chung và làng hài phía Bắc nói riêng".

Năm nay, Vân Dung dành nhiều thời gian đóng phim truyền hình.

Nghệ sĩ Vân Dung có 16 năm gắn bó với chương trình Táo Quân. Gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu tiên, nghệ sĩ Vân Dung ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Táo Giáo dục, Táo Xã hội, đặc biệt là Táo Y tế.

Đối với Vân Dung, dù được thể hiện nhiều vai diễn nhưng Táo Y tế vẫn là nhân vật chị yêu thích nhất. "Tôi thích Táo Y tế vì đó là vai được nhiều người thích. Mọi người thích thì mình thích thôi", Vân Dung từng chia sẻ.

Vân Dung "khoe" ảnh năm 16 tuổi, lọt top 15 Hoa Hậu Việt Nam Chia sẻ hình ảnh thời thanh xuân năm 16 tuổi, ít ai ngờ danh hài Vân Dung đã có một thời trẻ trung với nhan sắc lọt vào top 15 cuộc thi Hoa Hậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-dung-noi-gi-khi-duoc-hoi-lieu-tao-quan-2022-co-duoc-thuc-hien-hay-khong-431522.html