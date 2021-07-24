Trần Đức Bo bất ngờ đăng clip báo tin mẹ ruột mắc Covid-19, khẩn thiết gửi lời nhắn đến nhiều người

Tối qua (23/7), cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip Trần Đức Bo thông báo mẹ mình, hiện đang sống ở TP.HCM đã mắc Covid-19.

Theo đó, Trần Đức Bo cho biết vừa được anh trai thông báo về tình trạng của mẹ. Sau rất nhiều khó khăn, mẹ anh chàng đã được nhập viện. Kèm theo thông báo tình hình của mẹ, Hot Tiktoker đã khẩn thiết gửi lời nhắn đến mọi người: "Em mong tất cả mọi người đang ở Sài Gòn nên hạn chế tối đa ra đường hết mức có thể vì mình không thể biết được xung quanh quận mình có ai bị nhiễm Covid hay không đâu. Và cái biến thể này nó dã man lắm đó mọi người! Thế nên mọi người ơi, giữ gìn sức khoẻ nha! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì một Sài Gòn hết dịch sớm nha mọi người!".

Trần Đức Bo nhận được thông tin mẹ nhiễm bệnh từ anh trai - Ảnh: Cắt từ Tiktok

Phía dưới đoạn clip, dân mạng đã để lại nhiều bình luận lo lắng và động viên cho Trần Đức Bo cũng như mẹ anh chàng.

Cư dân mạng để lại lời động viên Trần Đức Bo - Ảnh: Cắt từ Tiktok

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, sáng 24/7, Bộ Y tế thông báo địa phương này ghi nhận thêm 2.070 ca nhiễm Covid-19 mới. Theo HCDC, tính từ ngày 27/4 đến sáng nay, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP.HCM đã có tổng cộng 52.544 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố. Trong đó, tính riêng 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 0 giờ ngày 9/7 đến 6 giờ sáng ngày 23/7, TP.HCM có 40.255 ca nhiễm phát hiện qua ghi nhận của HCDC. Như vậy, trung bình mỗi ngày phát hiện 2.780 ca bệnh. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468.

Cũng trong hôm qua 23/7, Thành ủy TP.HCM nhận định, sau thời gian thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 16, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

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