Tháng 9 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo báo Người Lao Động, chiều 14/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, đã có cuộc họp với của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, lãnh đạo TP Hà Nội và VFF, thống nhất cho phép VFF tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 - khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022. Lịch thi đấu của Đội tuyển Quốc gia trên sân nhà gồm ngày 7/9/2021 gặp Úc, ngày 11/11/2021 gặp Nhật Bản, ngày 16/11/2021 gặp Ả Rập Saudi, ngày 1/2/2022 gặp Trung Quốc và ngày 24/3/2022 gặp Oman.

Tuyển Việt Nam được phép thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của báo Chính phủ, công tác phòng, chống dịch bệnh và việc bảo đảm an toàn dịch tễ cho các đội bóng nước ngoài đến thi đấu tại Việt Nam cũng như lực lượng trọng tài, giám sát và các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo "cơ chế bong bóng", di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu, bảo đảm không tiếp xúc với bên ngoài.

VFF phải đảm bảo phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Báo Chính phủ

Đồng thời, tuỳ diễn biến dịch bệnh ở thời điểm tổ chức các trận đấu, Ban Tổ chức sẽ xem xét phương án cho khán giả vào sân cổ vũ. Những khán giả này cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn dịch bệnh ở thời điểm đó như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hay có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19, bảo đảm khoảng cách giữ các khán giả trên khán đài,…

Đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng đấu 'tử thần' ở Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022, đối đầu Trung Quốc đúng mùng 1 Tết 14h hôm nay 1/7, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng B với 5 đối thủ nặng ký.

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