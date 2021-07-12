Pha 'tạch pen' đi vào lịch sử khiến Tam sư biến thành Tam mao: 'Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!'

Dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu, vụt mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy khiến fan cười nghiêng ngả.
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Sáng 12/7, trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy đã diễn ra với tỷ số 3-2 nghiêng về Italy. Trong 120 phút đầu tiên, hai đội hoà 1-1, đội Anh vẫn giữ vững tỷ số cho đến hết cả hiệp phụ. Thế nhưng, không may, kết quả "tạch pen" khiến đội Anh mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy. Sau trận đấu này, dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.
Sáng 12/7, trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy đã diễn ra với tỷ số 3-2 nghiêng về Italy. Trong 120 phút đầu tiên, hai đội hoà 1-1, đội Anh vẫn giữ vững tỷ số cho đến hết cả hiệp phụ. Thế nhưng, không may, kết quả "tạch pen" khiến đội Anh mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy. Sau trận đấu này, dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.