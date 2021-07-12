Pha 'tạch pen' đi vào lịch sử khiến Tam sư biến thành Tam mao: 'Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!'

Tin tức giải trí 12/07/2021 13:50

Dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu, vụt mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy khiến fan cười nghiêng ngả.

Sáng 12/7, trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy đã diễn ra với tỷ số 3-2 nghiêng về Italy. Trong 120 phút đầu tiên, hai đội hoà 1-1, đội Anh vẫn giữ vững tỷ số cho đến hết cả hiệp phụ. Thế nhưng, không may, kết quả "tạch pen" khiến đội Anh mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy. Sau trận đấu này, dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.

Sáng 12/7, trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy đã diễn ra với tỷ số 3-2 nghiêng về Italy. Trong 120 phút đầu tiên, hai đội hoà 1-1, đội Anh vẫn giữ vững tỷ số cho đến hết cả hiệp phụ. Thế nhưng, không may, kết quả "tạch pen" khiến đội Anh mất cúp vô địch Euro 2020 vào tay Italy. Sau trận đấu này, dân mạng chế ảnh tuyển Anh thua ở loạt đá luân lưu khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.

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Thầy truyền năng lượng chiến thắng cho trò thế nhưng giữa đường 'mất mạng' thế là về nhà cắm câu - Ảnh: Internet
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Người ta nói sợ rồi mà thầy cứ ép. Thầy sai rồi nên xin lỗi em đi! - Ảnh: Internet
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Nói thương Sterling, nói yêu Sterling thế mà không nhường người ta. Sterling dỗi rồi không thèm anh đỡ đâu nhé! - Ảnh: Internet 
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Nhìn anh xem anh có ngầu không? - Ảnh: Internet
Pha 'tạch pen' đi vào lịch sử khiến Tam sư biến thành Tam mao: 'Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!' - Ảnh 5
Lâu nay Tam sư ẩn mình trong hình hài 'hùng dũng' thế mà bây giờ đã bị vạch trần: 'Xin lỗi Italy được chưa?' - Ảnh: Internet
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Mình đã bảo 'Níu kéo không hạnh phúc' rồi mà - Ảnh: Internet
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Đây là mình sau khi gặp trai đẹp lướt qua, hổ báo cũng phải hoá dịu dàng - Ảnh: Internet 
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