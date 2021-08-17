Ông bố đông con Đỗ Mạnh Cường kết nạp thành viên mới vào tổ ấm nhỏ, tiết lộ hoài bão lớn lao cho các trẻ mồ côi trong tương lai

Tổ ấm nhỏ của Đỗ Mạnh Cường tiếp tục đón chào thành viên thứ chín. Anh chia sẻ quyết tâm dừng lại ở con số này nhưng sẽ có một kế hoạch lớn hơn cho trẻ mồ côi.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được mệnh danh là "Ông bố đông con" nhất nhì showbiz Việt vì anh đã nhận nuôi và chăm sóc 8 đứa trẻ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi hay có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Quả thật không ngoa với danh hiệu này bởi vì mới tháng 3/2021 vừa qua, anh đã chào đón bé Sóc, thành viên thứ 8 về với gia đình thì mới đây anh lại tiếp tục thông báo đã "gia nhập" thêm thành viên thứ chín. Đỗ Mạnh Cường thông báo vừa đón thêm thành viên thứ 9 gia nhập đại gia đình của mình - Ảnh: Chụp màn hình Trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường bày tỏ niềm hạnh phúc với khán giả. Mặc dù biết hiện tại đang là giai đoạn khó khăn với cả thế giới và chính bản thân mình nhưng do cái duyên giữa hai bố con quá lớn nên Đỗ Mạnh Cường không đành lòng nhìn bé mồ côi lúc này.

Đồng thời, anh cũng dặn lòng sẽ dừng lại ở con số này để dồn hết tâm sức nuôi dạy các con và còn thực hiện một hoài bão to lớn hơn là cố gắng xây một khu resort để nuôi trẻ mồ côi sau này. Bố Cường cũng bật mí tên thân mật của thành viên thứ 9 là Voi và đặt tên con là Đỗ Phạm Thái Dương. Nhưng lần này, nhà thiết kế xin giấu mặt con một thời gian. Thành viên thứ 9 có tên thân mật là Voi - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bài thông báo của Đỗ Mạnh Cường đã nhận lượt tương tác khủng. Khán giả dành nhiều lời chúc mừng cho gia đình nhỏ nay có thêm tiếng cười trẻ con. Bên cạnh đó, cũng như bao lần, mọi người lại xuýt xoa bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhà thiết kế. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không ít đến kinh tế của nhiều người, việc nhận nuôi một đứa trẻ trong thời điểm này thật không dễ dàng gì. Trong khi đó, anh phải chăm lo chu toàn cho tám nhóc tỳ đang tuổi ăn tuổi lớn khác.

Bình luận của mọi người dưới bài đăng thông báo của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù nhà đông con nhưng bố Đỗ Mạnh Cường vẫn nuôi dạy rất khéo. Các thiên thần nhỏ được sống sung túc, hạnh phúc và còn được diện hàng hiệu ngay từ khi còn nhỏ. Nhà thiết kế cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường đáng yêu của gia đình đến với những khán giả yêu thương.

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