Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức công bố sắp đón 'rồng vàng', mẹ bầu nhuận sắc dù bụng đã 'vượt mặt'

Mới đây, tối 23/3, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã chính thức công bố tin vui chuẩn bị con đầu lòng sau 4 tháng về chung nhà. Trên trang cá nhân, cặp đôi khoe bộ ảnh kỷ niệm với chú rồng con trong bụng thu hút nhiều sự yêu thích.

Trong bộ ảnh, Doãn Hải My diện váy trắng thướt tha ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng 2 nay đã to tròn "vượt mặt". Tổng thể vóc dáng mẹ bầu không có nhiều thay đổi, vẫn lộ xương quai xanh mảnh mai cuốn hút. Gương mặt vẫn giữ đường nét xinh đẹp, làn da hồng hào tươi tắn.

Khung ảnh gia đình Đoàn Văn Hậu ngay khi chia sẻ đã nhận về vô số bình luận tương tác và bày tỏ sự yêu thích. Hầu hết người xem đều gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và chúc mẹ bầu "vượt cạn" thành công trong thời gian tới.

Trước đó, ngay ngày trọng đại, Doãn Hải My đã vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, chàng hậu vệ và người đẹp vẫn giữ kín tiếng . Mỗi khi chia sẻ hoạt động, bà xã Đoàn Văn Hậu chỉ tập trung chụp nửa thân trên hoặc giấu dáng. Ngoài ra, gu thời trang của cô cũng thay đổi, trở nên kín đáo hơn, không còn phong cách sexy khoe đường cong như trước. Nhiều lần "team qua đường" bắt gặp Doãn Hải My xuất hiện với vòng 2 to tròn. Chưa hết, hồi tháng 11/2023, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh bắt gặp Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi khám ở khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội.