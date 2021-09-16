Nữ TikToker đình đám lộ ảnh tố cáo nhan sắc thật thời học sinh, khác xa vẻ quyến rũ hiện tại, hóa ra bao lâu chúng ta đã bị lừa?

Nhan sắc thời học sinh của TikToker Lê Bóng khiến nhiều người không tin vào mắt mình bởi dáng vẻ khác xa hiện tại.

Lê Bống không còn là một cái tên xa lạ với cộng đồng người dùng TikTok. Tài khoản TikTok của cô hiện tại đã đã ghi nhận hàng triệu người follow, tuy nhiên vì hình ảnh của cô nàng gây dựng không được nhiều người yêu thích nên dù khá nổi tiếng, Lê Bống thường xuyên nhận nhiều chỉ trích. Lê Bống luôn xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FBNV Mới đây, những hình ảnh của Lê Bóng thời còn đi học bất ngờ bị đào lại. Những bức ảnh này sau đó được lan truyền chóng mặt bởi những chi tiết bất ngờ trong đó.

Cụ thể, Lê Bống luôn xuất hiện dưới hình tượng xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả, quyến rũ. Nhưng trong những bức hình thuở đi học, cô nàng lại sở hữu một gương mặt mụn cùng với chiếc mũi không cao và bị to bè ra 2 bên. Dễ dàng nhận thấy ngoại hình của cô đã thay đổi ít nhiều từ thời điểm đó tới hiện tại. Ảnh thời đi học của Lê Bống với ngoại hình khác xa hiện tại - Ảnh: FBNV Nhiều cư dân mạng sau đó đã không giấu được sự bất ngờ, nhiều người còn cho rằng Lê Bóng trong 2 bức ảnh là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhiều ý kiến còn cho rằng cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, đích thân Lê Bóng đã lên tiếng giải thích rằng nguyên nhân của sự khác nhau này chính là vì cô đã từng nặng đến 70kg.

"Con gái, không phải ai cũng may mắn có được một cơ thể đẹp như mình mong muốn. Và Bống cũng vậy, cũng từng nặng tới 70 kg, khá mũm mĩm lại còn hay ốm vặt. Vì một lần không mặc vừa một chiếc váy mình yêu thích và được sự khích lệ của mẹ, Bống đã quyết tâm tập luyện để có được vóc dáng như hiện tại. Nếu ai theo dõi Bống từ những ngày đầu tiên sẽ biết. Chính vì thế, Bống rất hiểu cảm giác khó khăn trong tập luyện, khổ sở trong kỉ luật chuyện ăn uống, sinh hoạt của người muốn giảm cân." - Lê Bống chia sẻ. Nữ TikToker còn thừa nhận việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV Nữ TikToker còn thừa nhận việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết mình từng sửa mũi và đó là bộ phận duy nhất cô can thiệp dao kéo trên khuôn mặt mình. Ngoài ra, Lê Bóng còn thể hiện quan điểm của mình về việc PTTM: "Các bạn có quyền tin hoặc không, không sao cả. Bống hoàn toàn không có định kiến gì với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, ai cũng có quyền đẹp lên, dù bằng cách nào chăng nữa, Bống cũng tôn trọng họ."

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