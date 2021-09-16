Nữ TikToker đình đám lộ ảnh tố cáo nhan sắc thật thời học sinh, khác xa vẻ quyến rũ hiện tại, hóa ra bao lâu chúng ta đã bị lừa?

Tin tức giải trí 16/09/2021 17:47

Nhan sắc thời học sinh của TikToker Lê Bóng khiến nhiều người không tin vào mắt mình bởi dáng vẻ khác xa hiện tại.

Lê Bống không còn là một cái tên xa lạ với cộng đồng người dùng TikTok. Tài khoản TikTok của cô hiện tại đã đã ghi nhận hàng triệu người follow, tuy nhiên vì hình ảnh của cô nàng gây dựng không được nhiều người yêu thích nên dù khá nổi tiếng, Lê Bống thường xuyên nhận nhiều chỉ trích.

le bong 1
Lê Bống luôn xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FBNV

Mới đây, những hình ảnh của Lê Bóng thời còn đi học bất ngờ bị đào lại. Những bức ảnh này sau đó được lan truyền chóng mặt bởi những chi tiết bất ngờ trong đó.

Cụ thể, Lê Bống luôn xuất hiện dưới hình tượng xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả, quyến rũ. Nhưng trong những bức hình thuở đi học, cô nàng lại sở hữu một gương mặt mụn cùng với chiếc mũi không cao và bị to bè ra 2 bên. Dễ dàng nhận thấy ngoại hình của cô đã thay đổi ít nhiều từ thời điểm đó tới hiện tại.

le bong 2
Ảnh thời đi học của Lê Bống với ngoại hình khác xa hiện tại - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng sau đó đã không giấu được sự bất ngờ, nhiều người còn cho rằng Lê Bóng trong 2 bức ảnh là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhiều ý kiến còn cho rằng cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, đích thân Lê Bóng đã lên tiếng giải thích rằng nguyên nhân của sự khác nhau này chính là vì cô đã từng nặng đến 70kg.

"Con gái, không phải ai cũng may mắn có được một cơ thể đẹp như mình mong muốn. Và Bống cũng vậy, cũng từng nặng tới 70 kg, khá mũm mĩm lại còn hay ốm vặt. Vì một lần không mặc vừa một chiếc váy mình yêu thích và được sự khích lệ của mẹ, Bống đã quyết tâm tập luyện để có được vóc dáng như hiện tại.

Nếu ai theo dõi Bống từ những ngày đầu tiên sẽ biết. Chính vì thế, Bống rất hiểu cảm giác khó khăn trong tập luyện, khổ sở trong kỉ luật chuyện ăn uống, sinh hoạt của người muốn giảm cân." - Lê Bống chia sẻ.

le bong 4
Nữ TikToker còn thừa nhận việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Nữ TikToker còn thừa nhận việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết mình từng sửa mũi và đó là bộ phận duy nhất cô can thiệp dao kéo trên khuôn mặt mình.

Ngoài ra, Lê Bóng còn thể hiện quan điểm của mình về việc PTTM: "Các bạn có quyền tin hoặc không, không sao cả. Bống hoàn toàn không có định kiến gì với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, ai cũng có quyền đẹp lên, dù bằng cách nào chăng nữa, Bống cũng tôn trọng họ."

Một hiện tượng mạng muốn trở lại showbiz nhưng chưa kịp làm gì đã bị netizen 'mắng té tát' vì 'ké fame' Công Vinh

Một hiện tượng mạng muốn trở lại showbiz nhưng chưa kịp làm gì đã bị netizen 'mắng té tát' vì 'ké fame' Công Vinh

Động thái mới nhất của Kenny Sang được cư dân mạng cho rằng anh đang "đu fame" Công Vinh để tìm đường trở lại showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   TikToker xinh đẹp Hot TikToker TikToker Lê Bống

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43