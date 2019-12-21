Ngọc Ánh The Voice: 'Chạnh lòng khi bị nói quán quân gì mà nhạt thế, chỉ hát được như thế này thôi à'

Tối 20/12, Quán quân The Voice 2018 – Ngọc Ánh đã chính thức phát hành teaser MV “Nói trước bước không qua”, đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau thời gian dài vắng bóng.

Đây là một sáng tác “lụi tim” về tình yêu của nhạc sĩ Vương Anh Tú với ca từ đậm chất tự sự cộng hưởng cùng giai điệu da diết, đượm buồn. Không chỉ vậy, MV “Nói trước bước không qua” cũng hứa hẹn sẽ lôi cuốn và tạo được đồng cảm với nhiều khán giả bởi phần kịch bản drama gây bất ngờ. Ca khúc “Nói trước bước không qua” thuộc thể loại ballad, cũng chính là dòng nhạc sở trường của Ngọc Ánh. Trước đây, nữ ca sĩ đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi thể hiện bản ballad “Nâng được thì buông được”, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trong vòng giấu mặt của chương trình The Voice. Tuy nhiên, sau khi giành được ngôi vị quán quân, Ngọc Ánh lại muốn thử thách và thay đổi bản thân mình ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Một cảnh quay trong MV “Thời điểm tôi bước ra từ The Voice, cảm thấy thị trường Việt Nam đang bão hoà về ballad nên tôi nghĩ mình cần phải thay đổi để được chú ý. Nhưng mọi thứ đã phản tác dụng vì khán giả khó thích nghi được với hình ảnh mới của tôi. Sau khi lắng nghe khán giả và chính bản thân mình, tôi thấy mình nên quay trở lại hát ballad” – Ngọc Ánh chia sẻ thêm về quyết định của mình. Một cảnh lãng mạn trong MV Hợp tác cùng Vương Anh Tú – một trong những “hit maker” hàng đầu Việt Nam hiện nay, cũng là nhạc sĩ của các hit “Có tất cả nhưng thiếu anh” (Erik), “Hết thương cạn nhớ” (Đức Phúc), “Giá như cô ấy chưa xuất hiện” (Miu Lê)…, ca khúc “Nói trước bước không qua” sẽ mang màu sắc phù hợp với màu giọng, tông giọng và cách hát của Ngọc Ánh. Không chỉ trực tiếp tham gia vào quá trình thu âm, chỉnh sửa từng câu chữ cùng Ngọc Ánh, nhạc sĩ Vương Anh Tú còn đặc biệt góp giọng trong sản phẩm lần này.

Ngọc Ánh là quán quân The Voice 2018 Đoạn teaser MV “Nói trước bước không qua” mở màn với hàng loạt khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn của một cặp đôi. Chàng trai và cô gái đều vui vẻ, rạng rỡ khi được ở bên nhau, cùng tận hưởng tình yêu. Tuy nhiên, đoạn teaser lại kết thúc với cảnh một cô gái khác khóc nức nở khi tận mắt chứng kiến cảnh thân mật của cặp đôi kia. Đồng thời, câu hát duy nhất cũng được hé lộ: “Là em sai, nghĩ anh sẽ bên cạnh mãi” kết hợp cùng những tình tiết trên đã mở ra loạt suy đoán về một MV drama, bị phản bội trong tình yêu, có sự xuất hiện của người thứ ba. MV “Nói trước bước không qua” sẽ được ra mắt vào lúc 19 giờ ngày 23/12 trên kênh Youtube của Ngọc Ánh.

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