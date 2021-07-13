Chuyện tình hẹn hò 'có một không hai' của chàng tài xế trẻ khiến CĐM không khỏi bật cười.

Xuất hiện trong một show hẹn hò mới đây với sự dẫn dắt của 2 MC Hứa Minh Đạt - Cát Tường, chàng tài xế tên Trung Thuận (25 tuổi) gây sốt với câu chuyện hẹn hò nhưng bị "gài" làm osin cho nhà bạn gái trong quá khứ. Theo đó, chàng trai này kể: "Em trải qua ba mối mình, mối tình thứ 3 cũng chưa được gọi là chính thức nhưng mà gia đình bạn đó áp lực em quá. Em bị bắt làm đủ thứ như sửa nhà, sửa điện, nấu cơm, rửa chén còn đấm bóp chân cho mẹ bạn đó nữa". Nhận ra bản thân bị gia đình nhà bạn gái lợi dụng, chàng trai liền chấm dứt mối tình vừa chớm nở: "3 tháng là em chịu không nổi, em sợ tới giờ luôn” - anh chàng tiết lộ. Trung Thuận khiến khán giả dở khóc dở cười với chuyện hẹn hò như "đày ải" - Ảnh: Internet Nghe đến đây, bà mối Cát Tường cũng nóng mặt, thể hiện bức xúc: “Mối tình gì mà mình giống như con ở luôn vậy. Tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như bị đày ải vậy đó. Em bị lợi dụng về thể xác, sức lực quá!”.

Cô nàng Ngọc Chi xinh đẹp - Ảnh: Internet Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi đến chương trình, chàng trai ấn tượng cực mạnh với cô gái được ghép đôi tên Đặng Mai Ngọc Chi (24 tuổi) và hy vọng sẽ có cơ hội được chọn. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến chính là thái độ cực "phũ" mà mẹ cô gái này dành cho Trung Thuận. Thậm chí, nhiều lần chàng trai phải "muối mặt" với thái độ thẳng thừng của mẹ bạn gái. Cụ thể, khi Trung Thuận bày tỏ: “Bác ơi bác có đồng ý nhận con về đấm bóp cho bác không?”, mẹ Ngọc Chi cũng đáp trả một cách phũ phàng: “Cô có tập Yoga mỗi ngày nên chắc chưa cần tới con” khiến anh chàng toát mồ hôi hột. Mẹ Ngọc Chi (áo trắng) khiến Trung Thuận nhiều lần toát mồ hôi hột vì thái độ cực "phũ" - Ảnh: Internet May mắn là nhờ sự chân thành, Trung Thuận đã chinh phục được Ngọc Chi. Dẫu mẹ tỏ thái độ chưa ưng ý lắm với Trung Thuận nhưng cô nàng vẫn bất chấp chọn theo tiếng gọi của trái tim. Ấy vậy mà, tới phút cuối dù đã thành đôi với Ngọc Chi nhưng Trung Thuận vẫn bị mẹ bạn gái phũ tới xanh mặt. Dù anh chàng tha thiết xin được đặt nụ hôn đầu với Ngọc Chi, mẹ cô nàng vẫn kiên định từ chối thẳng: “Cái này cô chưa đồng ý, việc này cũng quan trọng lắm. Tụi con cứ tìm hiểu nhau như bạn bè đi đã”.

Câu trả lời của mẹ bạn gái khiến ông mai - bà mối và các khán giả có mặt tại trường quay phải "dở khóc dở cười". Dẫu vậy, ai nấy đều chúc mừng cặp đôi và hy vọng trong thời gian tới, Trung Thuận sẽ bày tỏ được sự chân thành và nhận đươc ủng hộ từ phía gia đình bạn gái. Trung Thuận - Ngọc Chi thành công ghép cặp - Ảnh: Internet

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